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المؤسسة العامة للتقاعد طريقة استعلام إيداع معاش التقاعد

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abdo magdi 0 تبليغ

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر المؤسسة العامة للتقاعد طريقة استعلام إيداع معاش التقاعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالاعلان عن قيامها بإيداع معاشات شهر سبتمر 2020 لكافة المستفيدين والمتقاعدين المشتركين في المؤسسة العامة للتقاعد، حيث بدأ العديد من المستفيدين من المتقاعدين وأرباب المعاشات التقاعدية من المستفيدين بالبحث عن طريقة الاستعلام عن إيداع معاش التقاعد خلال الساعات الماضية، وذلك بالتزامن مع إعلان المؤسسة عن إيداع معاش شهر سبتمبر.

وتقوم المؤسسة العامة للتقاعد بإيداع المبالغ المالية المستحقة عن المعاشات الشهرية للمتقاعدين والمستفيدين من المؤسسة في حساباتهم البنكية.

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تحديث بيانات المؤسسة العامة للتقاعد

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد قد أعلنت في وقت سابق عن ضرورة تحديث بيانات المستفيدين من المعاش المقدم من مؤسسة التقاعد، وذلك من أجل الاستمرار في تقديم خدماتها للمتقاعدين من أصحاب المعاشات والمستفيدين من المعاش الشهري الذي تقدمه المؤسسة للمستفيدين منها.

خطوات الاستعلام عن إيداع معاش المؤسسة العامة للتقاعد

ونشر الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد على موقع التواصل الاجتماعي للتدوينات القصيرة تويتر بأنه قد تم إيداع المبالغ المالية المستحقة في حسابات المستفيدن من المعاشات، كما أوضح الحساب الرسمي للمؤسسة العامة للتقاعد خطوات الاستعلام عن إيداع المعاش الشهري من المؤسسة من خلال إتباع الخطوات الآتية:

  1. التأكد من حساب المستفيد لدى البنك.
  2. القيام بالاتصال بمركز الاتصال عبر الارقام 8001248889 – 920014000.
  3. القيام بالاستفسار من خلال البريد الالكتروني الخاص بالمؤسسة عن طريق [email protected]
  4. الاستعلام من خلال خدمة المحادثة الفورية التي يقدمها الموقع الرسمي للمؤسسة على الانترنت من خلال زيارة pension.gov.sa.

طباعة التعريف الفوري للمعاش التقاعدي

وكان المؤسسة العامة للتقاعد قد أطلقت خدمة طباعة التعريف الفوري للمعاش التقاعدي من خلال موقعها الالكتروني على الإنترنت، كما أوضحت مؤسسة التقاعد أنه يمكن الاستفادة من خدمة طباعة التعريف بالمعاش التقاعدي من خلال البوابة الالكترونية للمؤسسة، ودون الحاجة لتسجيل الدخول في البوابة الالكترونية، حيث أن هذه الخدمة الجديدة يمكن الاستفادة منها للزوار والمسجلين في البوابة.

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