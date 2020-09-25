الديوان الملكي: وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي

بلادي – الرياض :أعلن الديوان الملكي اليوم (الجمعة) وفاة الأمير سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، ومن المقرر الصلاة عليه اليوم في مدينة الرياض.
وأصدر الديوان الملكي بياناً كالتالي:
“انتقل إلى رحمة الله تعالى صاحب السمو الأمير/ سعود بن فهد بن منصور بن جلوي آل سعود، وسيصلى عليه – إن شاء الله – اليوم الجمعة الموافق 8 / 2 / 1442 هـ في مدينة الرياض.
تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”.
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