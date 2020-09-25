بلادي – الرياض :أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش.
وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللاتفي العلاقات الثنائية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.