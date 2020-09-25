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وزير الخارجية يبحث مع نظيره اللاتفي العلاقات الثنائية

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بلادي – الرياض :أجرى الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اتصالًا هاتفيًّا اليوم، بوزير خارجية جمهورية لاتفيا إدجارس رينكيفيتش.

وبحث الوزيران خلال الاتصال العلاقات الثنائية، وأوجه التعاون المشترك بين البلدين في مختلف المجالات، إضافة إلى استعراض المستجدات وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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