“رقمنا الصعب”.. أغنية جديدة لتركي آل الشيخ إهداء لولي العهد (فيديو)

بلادي – الرياض :أهدى رئيس الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ أغنية جديدة من كلماته، لولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعنوان “رقمنا الصعب”. وأوضح تركي آل الشيخ أن الأغنية إهداء منه ومن الملحن نواف عبدالله، ونشر مقطع فيديو للأغنية التي جاء في مقدمة كلماتها: “كل فجر من ضيا صبحك.. يبان كل نجم في سمانا.. نجم صاعد Advertisements يا محمد بن سلمان.. الزمان بارق بالخير.. في ظلك وراعد”.

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