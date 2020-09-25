“الصحة” تعلن صدور الموافقة على تنظيم آلية طلبات العلاج في الخارج.. وتوضح الشروط

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة الصحة، اليوم (الجمعة)، عن صدور الموافقة على الآلية الخاصة بالمرضى الذين يستلزم علاجهم السفر إلى خارج المملكة ومرافقيهم.

وأوضحت الوزارة أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر العلاج على حسابهم الخاص، وجود قبول لعلاج الحالة ا من مستشفى أو مركز متخصص في بلد متقدم طبياً، وأن تكون من الحالات التي لا يتوفر لها علاج في الداخل بناءً على تقرير طبي حديث مصادق عليه من وزارة الصحة، وأن تكون من الحالات المرضية التي توصي الهيئة الطبية العليا بعلاجها في الخارج.

وأبانت أنه يُشترط للسماح لطالبي السفر للعلاج على حساب الدولة، أن يكون صدر له أمر ملكي أو سامٍ أو قرار من الهيئة الطبية العليا بالعلاج في الخارج، لافتة أنه يُسمح لمن صدرت الموافقة له بالسفر للخارج وفقاً للشروط الآنف ذكرها، بأن يرافقه اثنان – بحد أعلى- لكل مريض أو ما تراه الهيئة الطبية العليا.

وأشارت إلى أنه بموجب الموافقة فإنها ستتولى دراسة الطلبات وبعدها يحال المقبول منها إلكترونياً إلى وزارة الداخلية ” المديرية العامة للجوازات” لاستكمال إصدار التصاريح اللازمة، علماً أن التقديم سيكون إلكترونياً عبر منصة ” أبشر”.