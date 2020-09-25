‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ و 843 حالة تعافي و 26 حالة وفاة

بلادي – الرياض :أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة ، عن تسجيل 472 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 26 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 4625 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 332329 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 843 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 315636 حالة.