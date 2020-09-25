نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق هنقرستيشن لطلب الطعام أونلاين من جميع مطاعم السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق هنقرستيشن هو أحد التطبيقات الإلكترونية الجديدة الموجودة بعدد من الدول وأحدث هذه الدول هي المملكة العربية السعودية، تطبيق هنقرستيشن مخصص لطلب الطعام من المطاعم وتوصيله إلى باب المنزل الخاص بكل شخص يرغب في التوصيل، حيث يمكن لأي عميل أن يتطلع إلى قائمة الطعام الخاصة بأي مطعم في المملكة ويقوم بطلب الطعام الذي يرغب به عبر تطبيق هنقرستيشن، فالتعامل يكون مع تطبيق هنقرستيشن تعامل أونلاين دون الحاجة للتحدث إلى أحد أفراد خدمة العملاء من أجل طلب الطعام، بل يتم اختيار الطعام والضغط علي توصيل هذا النوع من الطعام إلى العنوان الخاص بكل فرد.

مميزات تطبيق هنقرستيشن لخدمة توصيل الطعام إلى المنازل

أصبحت التطبيقات الإلكترونية لطلب الطعام أونلاين من أهم التطبيقات التي لا غني عنها، حيث يعتمد عليها فئة كثيرة من الشباب وربات المنازل والتي تقوم بطلب الطعام من أي مطعم داخل مدن المملكة العربية السعودية، ويعد تطبيق هنقرستيشن من أهم هذه التطبيقات التي تتميز بالآتي:

يتميز تطبيق هنقرستيشن بإمكانية طلب الطعام من المنزل إلى أي منزل أو أي جهة عمل أو أي مكان داخل المملكة العربية السعودية دون الذهاب إلى مكان المطعم.

يوفر تطبيق هنقرستيشن إمكانية الدفع الإلكتروني عن طريق بطاقات الائتمان المختلفة الخاصة بكل علي عميل علي حده.

يتميز تطبيق هنقرستيشن بإمكانية عمل جدولة للطلبات وتحديدها بمواعيد سابقة خلال أوقات محددة وفق رغبة كل فرد.

يتميز تطبيق هنقرستيشن بطلب الطعام من أي مطعم بطريقة أونلاين دون الحاجة إلى التحدث مع أحد أفراد المطعم من أجل تأكيد الطلب.

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يعتبر تطبيق هنقرستيشن لتوصيل الطعام تطبيق مجاني دون الحاجة إلى اشتراك أو دفع قيمة مالية.

كيفية التسجيل في تطبيق هنقرستيشن لتوصيل الطعام بالمملكة العربية السعودية

يتم تحميل تطبيق هنقرستيشن من خلال الدخول علي موقع هنقرستيشن من أي جهاز إلكتروني، أو تحميل تطبيق هنقرستيشن عبر أجهزة الأندرويد المختلفة والآيفون.

بعد الدخول علي الموقع يقوم كل شخص بتحديد المدينة التي يسكن بها، ثم الضغط علي تسجيل.

ثم يتم الدخول وبداية تسجيل البيانات الشخصية مثل الاسم الشخصي واسم العائلة والسن ورقم الجوال الشخصي والبريد الإلكتروني.

ثم يتم تحديد طريقة الدفع الخاصة بتوصيل الطعام إلى المنزل سواء عبر البطاقات الائتمانية أو من خلال الدفع عند التوصيل.

ثم يتم الضغط علي تأكيد التسجيل، ثم يقوم تطبيق هنقرستيشن بإرسال رسالة تأكيد علي علي جوال العميل تفيد بنجاح التسجيل.

ثم يتم الدخول علي قوائم المطاعم المختلفة الموجودة بالمملكة واختيار الطعام المفضل وطلبه عبر تطبيق هنقرستيشن.