نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل المرور السعودي إحالة المخالفين لقواعد المرور إلي المحكمة طبقاً للمادة 75 في المقال التالي

عمر شويل - جدة جددت إدارة المرور السعودي عن العقوبات المقررة التي تنتظر المخالفين لقواعد المرور، وكان أبرز تلك العقوبات هي إحالة المخالف التي تنطبق عليه شروط المادة 75 إلي المحكمة، كما نوه أيضاً علي مخالفات إستخدام السرعة العالية والمراوغة، بالإضافة إلي الخدمة الجديدة التي تم انطلاقها موخرا وهي رصد المخالفات إلكترونيا، لذا نقوم بالتوضيح اليكم في هذا المقال العديد من الخدمات أيضا الذي يقدمها المرور السعودي مثل قيمة تجديد رخصة القيادة، والخطوات التي من خلالها تستطيع القيام بتجديد رخصة القيادة إلكترونيا.

رخصة القيادة

أعلنت إدارة المرور بالمملكة العربية السعودية عن العديد من التسهيلات للمواطنين والمقيمين فى أرجاء المملكة، تماشياً مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للتصدى للوباء الجديد كوفيد 19، وجاءت من ضمن تلك التسهيلات المقدمة من قبل إدارة المرور السعودي هى إمكانية تجديد رخصة القيادة دون الحاجة إلى الفحص الدوري، وجاء هذا القرار ضمن الجهود المبذولة من قبل الحكومة السعودية لضمان التسهيل علي السعوديين وعدم التعرض إلى أى إصابات جديدة من هذا الوباء الجديد.

قيمة تجديد رخصة القيادة

أوضح المرور السعودي قيمة تجديد رخصة القيادة بعد زيارة ضرائب القيمة المضافة، بعد إعلان هيئة الزكاة والدخل برفع قيمة الضرائب من 5% إلى 15% بداية من الأول من شهر يوليو 2020م والموافق العاشر من شهر ذي القعدة 1441ه‍، حيث أكدت إدارة المرور السعودي أن قيمة تجديد رخصة القيادة أربعون ريالاً سعودياً للعام الواحد.

خطوات تجديد رخصة القيادة

يتم تجديد رخصة القيادة إلكترونيا وذلك بعد التسجيل فى وزارة الداخلية السعودية والتسجيل في منصة أبشر الإلكترونية ومنها إتباع الخطوات التالية:

الضغط على الخدمات الإلكترونية.

إدخال كلمة المرور الخاصة بك.

الضغط على تجديد رخصة القيادة.

الضغط علي موافق على الشروط والأحكام.

الضغط علي تجديد رخصة القيادة.

الضغط علي كلمة تأكيد.

قبل تجديد رخصة القيادة يجب عليك أولاً من سداد الرسوم المرورية والمخالفات أن وجدت، وأن تكون المدة المتبقية على موعد تجديد رخصة القيادة لا يزيد عمر 4 اشهر، كما أتاح المرور السعودي الإستعلام عن صلاحية المركبات والمخالفات المرورية، كما أوضحت شروط تجديد رخصة القيادة للفتيات دون 17 عام.

إحالة المخالفين إلي قواعد المرور إلي المحكمة

حذر المرور السعودي اليوم عبر الصفحة الرسمية له علي موقع التواصل الإجتماعي تويتر المخالفين لقواعد المرور والتي جاء فيها أمر عاجل وهو إحالة المخالف إلي المحكمة للنظر في أمره، حسب ما تنص علية المادة 75 من قانون المرور، وذلك في حالتين:

الحالة الأولى: تراكم قيمة المخالفات المالية حتي تصل إلي 20 ألف ريالاً سعودياً.

الحالة الثانية: مضي 6 أشهر من تاريخ إبلاغه دون سدادها، حيث يبلغ بموجب السداد خلال فترة ثلاثون يوماً.

عقوبة مخالفة المراوغة والسرعة العالية

أعلنت إدارة المرور السعودي عن قيمة مخالفات المراوغة والسرعة العالية التي قد تتسبب في تعرض المواطنين إلي خطر الإصابة والوفاة نتيجة الحوادث التي قد تنتج من المراوغة والسرعة العالية لذا حدد المرور السعودي قيمة تلك المخالفة إلي ستة آلاف ريالاً سعودياً، لذا حدد المرور السعودي كافة سائقي المركبات بتوخي الحظر في استخدام سرعة المركبة.

شروط تجديد رخصة القيادة الخصوصي

أوضحت إدارة المرور السعودي عن شروط تجديد رخصة القيادة الخصوصي والتي تتطلب التالي:

أن يكون عمر المتقدم ألا يقل 18 عام.

أن يجتاز المتقدم إختبار القيادة.

سداد الرسوم المقررة.

سداد قيمة المخالفات المرورية إن وجدت.

أن يكون المتقدم لائق طبيا.

أن يكون المتقدم ليس عليه أي قضايا جنائية او سياسية.

حيث حدد قانون المرور السعودي عمر المتقدم للحصول علي رخصة قيادة خاصة 18 عام أما عن عمر المتقدم للحصول علي رخصة قيادة عامة 20 عام، بشرط اجتياز الكشف الطبي بنجاح، واجتياز الإختبارات العملية والنظرية، وذلك بعد إستكمال ممارسة الساعات المعتمدة من مدرسة تعليم القيادة، وفقاً للمادة رقم 36 من اللائحة التنفيذية لقانون المرور السعودي.

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رصد المخالفات المرورية إلكترونيا

أعلن المرور السعودي اليوم عن موعد كشف المخالفات المرورية إلكترونيا والمقرر له يوم 1 ذي الحجة 1441، نظرا للإجراءات الاحترازية التي تقوم بها المملكة، لذا طالبت الإدارة بضرورة أخذ الحيطة والحظر عند عمليات السواقة وتجنب الوقوع في المخالفات المرورية لعدم التعرض إلي الغرامات العقوبات.

عقوبة مخالفة الإجراءات الاحترازية

ومن أهم المخالفات المرورية الحديثة التي أعلنت عنها الحكومة السعودية هي مخالفة عدم ارتداء الكمامات الطبية أو ما يغطي الأنف والفم بالإضافة إلي عدم الإلتزام بالتباعد الإجتماعي، وعدم رفض قياس درجة الحرارة عند دخول القطاع الخاص أو القطاع العام، حيث شددت إدارة المرور السعودي علي المخالفين إلي قرارات الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بغرامة مالية قدرها 1000 ريال سعودي في حالة المخالفة للمرة الأولى أما فى حالة المخالفة للمرة الثانية يتم مضاعفة المخالفة، لذا ناشدت إدارة المرور بالحفاظ علي أنفسهم وعلي أسرتهم من هذا الوباء.

فيما نوهت إدارة المرور السعودي عن غرامة مالية قدرها ما بين خمسة إلي عشرة آلاف ريال سعودي علي سائقي المركبات تحت تأثير المخدر، كما أكدت أيضاً علي نفس الغرامة المالية علي عبور الحيوانات في غير الاماكن المخصصة له، أو في حالة استخدام لوحات السيارات ليست خاصة بها، فيما أكدت إدارة المرور السعودي أنها تحدد قيمة المخالفة سواء في حدها الأدنى أو الاعلي حسب ما تراه.

الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر الإتصال

اتاحت إدارة المرور السعودي إمكانية الإستعلام عن المخالفات المرورية عبر العديد من الآليات والتي من أهمها الاتصال بالرقم 00966114419688 أو الإتصال بالخط الساخن 920020405 وذلك في مواعيد العمل الرسمية التي تبدأ من تمام الساعة السابعة والنصف صباحاً إلي الساعة الثانية والنصف مساءاً طوال أيام الأسبوع فيما عدا الإجازات الرسمية.

المرور السعودي علن عن بداية الرصد الآلي للمخالفات المرورية

أعلن المرور السعودي عن موعد بدء الرصد الآلي لمخالفة عدم ربط حزام الأمان واستخدام الجوال أثناء القيادة وذلك في منطقة الجوف والمقرر تنفيذها بداية من يوم السادس عشر من شهر أغسطس 2020م، لذا دعا أصحاب المركبات التحقق من وجود تأمين ساري المفعول علي المركبة وذلك قبل بداية الرصد الآلي.

في بيان نشره المرور السعودي يطالب أصحاب المركبات الخاصة من الحفاظ علي حياة الأطفال والجلوس في الأماكن المخصصة لهم، حيث شدد علي عدم ركوب الأطفال بجانب المرافق في الكرسي الأمامي حيث جائت الكثير من الأسئلة والاستفسارات حول مدي ثبوت مخالفة جلوس الأطفال بجانب المرافقين في الكراسي الامامية من عدمه والتي تم ايضاحه من قبل إدارة المرور أنها من أهم ضوابط الحفاظ علي سلامة الأطفال بعيدا عن أنها مخالفة مرورية ام غير ذلك.

غرامات مرورية تبدأ من 500 إلي 900 ألف ريال

أوضحت إدارة المرور السعودي عن الغرامات المالية التي تتراوح ما بين 500 إلي 900 ريال سعودي في الحالات التالية:

زيادة حمولة عربات النقل عن الحد المسموح به.

قيادة المركبة داخل الأنفاق بدون إضاءة الانوار الخاصة بالمركبة.

استخدام المركبات في غير الغرض المخصص له أي في الغرض التي تم الترخيص عليه.

أسعار تجديد رخصة القيادة

أعلنت الإدارة العامة للمرور السعودي عن قيمة استخراج رخص القيادة للمركبات وجاءت كالآتي:

استخراج رخصة القيادة والمقدرة 200 ريال سعودي.

إستخراج رخصة البدل فاقد أو التالف 100 ريال سعودي.

إستخراج رخصة قيادة سيارة نقل عام بقيمة 400 ريال سعودي.

إستخراج رخصة قيادة حافلة عامة 400 ريال سعودي.

إستخراج رخصة قيادة مركبة أشغال عامة 300 ريال سعودي.

تزايد التساؤلات والاستفسارات من قبل المواطنين والمقيمين فى المملكة العربية السعودية على موقع التواصل الإجتماعي تويتر، حول آلية رجوع المبالغ المالية التي تم سدادها نتيجة المخالفات المرورية، وتم تقديم طلب اعتراض وتم الموافقة عليه من قبل الإدارة، واجاب إدارة المرور قائلا إن تلك المبلغ يتم سدادها تلقائيا فى حالة تمت الموافقة على طلب الإعتراض.

الحصول على رخصة دون الإختبار

في بيان منفصل أعلنت إدارة المرور السعودي اليوم عن حالة واحد تمنح الرخصة دون الإختبار هي في حالة إتمام المستفيد عمر الثامنة عشر وذلك حسب نص المادة 39 من نظام المرور وجاءت كالآتي تمنح الرخصة الى المواطن إذا بلغ عمر 18 عام في حالة مراجعة التصريح خلال عام ويكتفي بالاختبار السابق فقط كونه حقق كافة المعايير والضوابط.