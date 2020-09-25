طريقة تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا في منصة أبشر

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عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن طريقة تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا في أبشر بعد أن أعاد التطبيق التأكيد على أهمية التسجيل في تطبيق توكلنا من أجل الإطلاع على بيانات التابعين في منصة مدرستي للتعليم المنزلي وغيرها من الخدمات الكثيرة المهمة ولذلك لابد من التسجيل بالتطبيق .

تعريف رقم الجوال في تطبيق توكلنا

تلقى مؤخرًا تطبيق توكلنا استفسارات من الوافدين بشأن عدم وجود حساب في منصة أبشر فكيف لهم يتم التسجيل في التطبيق فكانت إجابة التطبيق للمواطنين والمقيمين الذين لديهم اعتماد رقم الجوال الموجود بالمنصة ولتعديل رقم الجوال بالتطبيق يجب تعديل رقم الجوال في حسابه في منصة أبشر ليتم تعديله بعد ذلك في منصة توكلنا. ومن ليس لديه حساب في أبشر عليه تعريف رقم الجوال من أحد المسجلين بأبشر من خدمة تعريف رقم الجوال لتطبيق توكلنا وبعد ذلك يتم التسجيل في توكلنا.

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طريقة تسجيل الطلاب في منصة توكلنا

حتى يتم استكمال إضافة الأبناء بمنصة مدرستي من خلال تطبيق توكلنا وذلك من خلال الخطوات التالية:

أولًا تسجيل الدخول لتطبيق توكلنا من حساب ولي الأمر

ثانيًا النقر على حسابي

النقر على تبويب الأفراد والمكفولين

ومنها اختر إضافة الأبناء .

طريقة التسجيل في مدرستي من خلال توكلنا

بين تطبيق توكلنا كيفية التسجيل في منصة مدرستي من خلاله بالطريقة التالية:

قم بتحميل التطبيق أو تحديث التطبيق الحالي على جوالك.

قم بالدخول إلى تبويب حسابي في بيانات المنصة

من ثم تجد أمامك كل أسماء التابعين لك، انقر على اسم المستخدم الذي تريد الحصول له على كلمة سر جديدة

يتم إرسال كلمة المرور لك على جوالك (ملاحظة يتم إرسال كلمة السر مرتين فقط باليوم)

قم بالدخول لمنصة مدرستي واكتب اسم المستخدم وكلمة المرور الذي حصلت عليه للدخول للمنصة دون مشاكل.

يمكن بمنتهى البساطة تسجيل حساب في منصة أبشر الحكومية لإنهاء كافة التعاملات الحكومية عليها الخاصة بالوافدين منها الخدمات المتعلقة بالإقامة والخدمات المتعلقة بالتأشيرات ذهاب وعودة وتجديد صلاحية الإقامة والاستعلام عن المخالفات المرورية ومعرفة المخالفات وغيرها من الخدمات المهمة التي تتم على أبشر .