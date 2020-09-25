“بلدي الأحساء” في زيارة تفقدية لمدينة جواثا

الأحساء – جاسم العبود

بعد زيارة تفقدية بهدف مراجعة ومناقشة أهم المطالبات لأهالي مدينة جواثا، وبحضور عضو المجلس البلدي المستشار معصومة العبدالرضا، تبين أن الأهالي يعانون من عدم استكمال المنطقة من الخدمات الأساسية وهي:

– الأسفلت الموجود فقط في الشوارع الرئيسة ٣٠ متر و٤٠ متر وشارع ٦٠.

– لا توجد إنارة في جميع شوارع المخطط.

– توقف إيصال شبكة الصرف الصحي وشبكة المياه إلى المنازل، بعد توقف الشركة.

– عمل مدخل من الشارع العام المؤدي إلى بلدة الجرن إلى شارع الستين الرئيسي لمدينة جواثا تفاديا للحوادث المرورية، بحيث يكون هذا المدخل مخرج للرجوع إلى الشارع العام.

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وأفاد عضو المجلس البلدي معصومة العبدالرضا لصحيفة “دوت الخليج” بأن الأهالي تقدموا بمعاملات إلى أمانة الأحساء، وأضافت العبدالرضا بأن أهالي مدينة جواثا تقدموا إلى إدارة المجلس البلدي التابع لأمانة الأحساء مطالبين التعاون معهم، وعليه تم الرفع إلى مدير بلدية جواثا، الذي بدوره استجاب لهم، ووعد خيراً ..

وفي ختام الزيارة أكدت العبدالرضا بأن جميع مطالبات الأهلي مكان اهتمام إدارة المجلس البلدي، والمجلس يعمل مع الجهات المسؤولة لمتابعة طلبات الأهالي، وشكرت العبدالرضا أهالي مدينة جواثا على ثقتهم، واشادت بأهمية الشراكة المجتمعية بين الأهالي والمجلس ..