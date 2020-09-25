نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجوازات السماح للمواطنيين بالسفر الآن وانتهاء مدة التعليق في هذا الموعد في المقال التالي

عمر شويل - جدة الجوازات السماح للمواطنيين بالسفر وانتهاء مدة التعليق في يناير 2021م، كما أوضحت هيئة الجوازات السعودية عن السماح لبعض المواطنين والمقيمين بالسفر من المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية والتي لديهم ما يستحق ذلك، حيث يتم فتح المعابر الحدودية تدريجياً وفقاً للإجراءات الاحترازية والوقائية لمغادرة المواطنين والمقيمين العودة مرة أخرى إلي المملكة العربية السعودية.

الجوازات تعلن السماح للمواطنين والمقيمين بالسفر والعودة

حددت هيئة الجوازات بالمملكة العربية السعودية الفئات المستحقة للسفر والعودة مرة أخرى إلي المملكة وجاءت هذه الفئات كالتالي:

المواطنين والمقيمين المرضى الذي يستلزم علاجهم السفر خارج المملكة وفقاً إلي التقارير الطبية ومن أهم تلك الأمراض التي يسمح لأصحابها بالسفر مباشرةً (السرطان، زراعة الأعضاء).

الطلاب والطالبات الذين يدرسون على نفقتهم الخاصة خارج المملكة العربية السعودية.

المواطنين الذين يعملون خارج المملكة بصفة دائمة ولهم مؤسسات أو منشآت خارج السعودية.

المواطنين السعوديين الذين يعملون في القنصليات أو البعثات الدبلوماسية أو الذين يعملون في المنظمات الدولية أو الإقليمية.

العسكريين الذين تم تكليفهم بمهمات رسمية خارج السعودية.

الموظفين الحكوميين الذين تم تكليفهم بمهمات رسمية أيضا خارج حدود المملكة العربية السعودية.

آلية تسجيل المواطنين والمقيمين بالسفر والعودة عبر منصة أبشر

وفقاً إلي الموافقة الكريمة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في وقف تعليق السفر والعودة إلي المملكة لبعض الفئات، أكدت وزارة الداخلية السعودية عن آلية التسجيل للراغبين في السفر خارج المملكة يتم عبر منصة أبشر الإلكترونية حيث تتيح المنصة خدمات تصريح السفر للفئات التي تم استثنائها من التعليق.