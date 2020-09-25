نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التقاعد تقوم بإيداع معاشات شهر سبتمبر وتوضح خطوات الإستلام في المقال التالي

عمر شويل - جدة إيداع معاشات التقاعد، قد قامت المؤسسة العامة للتقاعد بالإعلان عن تفاصيل المعاشات والتقاعد وذلك في مساء يوم الخميس الماضي الموافق ٢٣ من شهر سبتمبر، وقد أعلنت أنه قد تم إيداع معاشات شهر سبتمبر، وأيضًا أضافت المؤسسة العامة للتقاعد في بيان عبر حساب المؤسسة على موقع التواصل الإجتماعي تويتر خطوات معرفة وكيفية التأكد من إيداع المعاشات، وتوقيت صرف المعاشات، وهذا ما سوف نوضحه فيما يلي.

خطوات التأكد من إيداع المعاش

أعلنت المؤسسة العامة للتقاعد عن طريقة لمعرفة والتأكد من إيداع المعاش، وقد تم ذلك عن طريق عمل موقع خاص بالمؤسسة العامة للتقاعد، ويتم ذلك عن طريق إتباع بعض الخطوات التالية:

في البداية يجب التأكد من وجود حساب خاص للشخص الذي يقوم بالإيداع لدى البنك. يجب الإتصال على مركز الإتصال الخاص بالبنك. يمكن الاستفسار عن إيداع المعاش أيضًا وذلك من خلال خدمة البريد الإلكتروني. هناك طريقة أخري للإستفسار عن إيداع المعاش وذلك عن طريق خدمة المحادثة الفورية.

ويذكر أن المؤسسة العامة للتقاعد قد أطلقت وفي وقت سابق خدمة لطباعة التعريف الفوري للمعاش التقاعدي، وتمثل هذه الخدمة خدمة عملاء التقاعد سواء للأفراد أو الجهات، وتوفر الخدمة استعراض وطباعة التفاصيل الخاصة بالمعاش المتقاعد بشكل ذاتي ومباشر.

وقد بينت سابقًا المؤسسة العامة للتقاعد أن الخدمة الخاصة بخدمة العملاء تستهدف جميع العملاء من المتقاعدين، وأيضًا الجهات الأخرى التي لها علاقة بالبنوك وغيرها، وأيضًا توفر الخدمة إتاحة استعراض تفاصيل المعاش التقاعدي للعميل بشكل سريع وفوري.

طريقة طباعة التعريف بالمعاش التقاعدي