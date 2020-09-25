نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استعلام عن الخروج والعودة برقم الإقامة في السعودية وطريقة طباعتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن الخروج والعودة برقم الإقامة في السعودية ، تأشيرة الخروج والعودة هي التأشيرة التي يتمكن من خلالها المقيم على أراضي المملكة العربية السعودية الخروج من أراضي المملكة لأغراض العمل أو الإجازة أو غيرها من الأسباب التي تدفع المقيم في مغادرة أراضي المملكة من أجلها وأيضا وفرت الحومة السعودية خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء من خلال رقم الحساب.

استعلام عن تأشيرة الخروج والعودة

تتيح وزارة الداخلية السعودية للمواطنين إمكانية الاستعلام عن الدخول والخروج عن طريق منصات تابعة لها بدون الحاجة للذهاب إلي الجهات الحكومية، أتاحت الحكومة السعودية منصة “أبشر” للاستعلام عن عن الخروج والعودة عن طريق رقم الإقامة دون الحاجة اللجوء إلى الجهات الإدارية مما يوفر الوقت والجهد؛ ولكن هناك معلومات يجب أن يعلمها الفرد قبل القيام بالاستعلام وهى :

تعد خدمة تأشيرة الخروج والعودة من أهم الخدمات المتوفرة عبر الإنترنت في السعودية

قامت الحكومة بتطوير الخدمة فيما بعد وتم اسميتها بخدمة “مقيم”

تعد من أكثر الخدمات التي يتم تقديمها، حيث تصل إلى ثلاثة ملايين تأشيرة إلكترونية

يمكن طباعة التأشيرة التي حصلت عليها عبر الإنترنت، بحيث تعد إثبات رسمي “طباعة تأشيرة خروج وعودة”

طريقة الاستعلام عن طريق رقم الإقامة



يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني “أبشر” التابع لوزارة الداخلية من خلال متصفح الإنترنت

نقوم باختيار قسم الجوازات من الجزء العلوي الموجود بالصفحة.

نضغط على زر الاستعلام عن تأشيرة الذهاب والعودة الموجود هناك.

نقوم بكتابة رقم الإقامة في الخانة الموضحة لذلك، يجب إدخال رقم الهوية للكفيل الخاص بصاحب الإقامة ونقوم بتسجيل الدخول.

نقوم بإدخال الرمز المائي الموضح على الشاشة ومن ثم إدخال رقم التأشيرة.

أخيراً، نكتب رقم جواز السفر ثم نضغط على على زر عرض.

طباعة تأشيرة خروج وعودة

بعد ذلك يتم عرض بيانات التأشيرة وحالتها بشكل مفصل على الشاشة، ومن خلال الصفحة استعلام عن الخروج والعودة برقم الإقامة يوجد خيار “طباعة التأشيرة” والذي يمكن الفرد من الحصول على التأشيرة كوثيقة رسمية وتقديمها للموظف المختص في المطار خلال رحلة الخروج من المملكة العربية السعودية.

وبموجب هذه التأشيرة يمكن الدخول والخروج من المملكة العربية السعودية خلال مدة صلاحية التأشيرة والتي تبلغ تسعين يومًا، ويمكن تمديدها لمدة ثلاثين يوماً.