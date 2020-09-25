نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تخصصات وثيقة العمل الحر | اصدار الوثيقة من منصة العمل الحر freelance.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تخصصات وثيقة العمل الحر من أكثر من يبحث عنه الراغبين في استخراجها بالإضافة إلى ما هي شروط وثيقة العمل الحر التي أطلقتها وزارة العمل لمن لا يمتلك وظيفة في أي من القطاعين حكومي كان أو خاص، كما زاد البحث عن المهن في وثيقة العمل الحر كثرت النقاشات حول إمكانية استخراج أكثر من وظيفة لأكثر من مهنة، وجئنا إليكم بكافة المعلومات التي تخص وثيقة العمل الحر التي يتم إصدارها من خلال منصة العمل الحر السعودي.

تخصصات وثيقة العمل الحر

عند امتلاكك وثيقة العمل الحر تستطيع الحصول على الكثير من الامتيازات التي قد لا تقدم إلى غيرك، ومن أهم تلك الامتيازات إمكانية حصولك على فرصة فتح الحسابات البنكية في أي بنك سعودي، كما أنه سيكون بإمكانك الاستفادة من خدمات الدفع الإلكتروني، وهناك عدد كبير من التخصصات الموجودة لوثائق العمل الحر والتي تتمثل في:

تخصصات الترجمة الفورية.

تخصصات تطوير الأعمال وتشمل الخدمات التقنية.

كافة الخدمات الإلكترونية ومهن البيع الإلكتروني.

مهنة أمن المعلومات وسائقي المركبات بأنواعها.

طريقة إلغاء وثيقة العمل الحر

لا تكترث كثيرًا بطريقة إلغاء الوثيقة بعد استخراجها، حيث أنه لم تتوفر هذه الخدمة بعد، فإن كنت تريد الإلغاء، فيمكن ترك الوثيقة حتى موعد انتهاء صلاحيتها والتي لا تزيد عن 12 شهر ففقط، ومن بعدها تصبح قابلة للتجديد، فإن رغبت في تجديدها فيمكن من خلال منصة العمل الحر، وإن كنت بحاجة إلى إلغائها، فلا تُجددها وستصبح بلا فائدة.

طريقة استخراج وثيقة العمل الحر

قم بزيارة موقع منصة العمل الحر.

في حال وجود حساب مسبق أدخل فقط استم المستخدم وكلمة المرور.

في حال عدم وجود حساب فقم بالنقر على التسجيل وأدخل بياناتك وقم بتفعيل حسابك.

شروط وثيقة العمل الحر

لدى الفئات العمرية التي تبدأ من 18 عام ولا تزيد عن 60 عام فرصة لإصدار وثيقة العمل الحر والاطلاع على تخصصات وثيقة العمل الحر أيضًا، كما أن المنصة اشترطت توافر الجنسية السعودية للمتقدمين للحصول على وثيقة، وأكدت على إمكانية استخراج أكثر من وثيقة في وقت واحد لمهن متنوعة وعديدة من التخصصات والمهن التي أطلقتها.