“المرور”: رصد دخول الشاحنات إلكترونياً في الأوقات الممنوعة بجدة سيبدأ من 4 أكتوبر

بلادي – الرياض :أعلنت الإدارة العامة للمرور عن البدء في رصد دخول الشاحنات إلكترونياً في الأوقات الممنوعة في محافظة جدة اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل.
وحددت أوقات المنع من 6-9 صباحاً ومن 12 ظهراً – 10 مساء، ما عدا يوم الخميس إلى الواحدة صباحاً.
وأضافت أن المنع يوم الجمعة سيكون من 4 عصراً وحتى الواحدة ليلاً، ويوم السبت من 4 عصراً – 10 مساء.
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