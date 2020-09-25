“المرور”: رصد دخول الشاحنات إلكترونياً في الأوقات الممنوعة بجدة سيبدأ من 4 أكتوبر

بلادي – الرياض :أعلنت الإدارة العامة للمرور عن البدء في رصد دخول الشاحنات إلكترونياً في الأوقات الممنوعة في محافظة جدة اعتباراً من 4 أكتوبر المقبل.

وحددت أوقات المنع من 6-9 صباحاً ومن 12 ظهراً – 10 مساء، ما عدا يوم الخميس إلى الواحدة صباحاً.

وأضافت أن المنع يوم الجمعة سيكون من 4 عصراً وحتى الواحدة ليلاً، ويوم السبت من 4 عصراً – 10 مساء.