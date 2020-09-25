نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بالتفصيل خطوات الاستعلام عن صندوق التنمية العقارية لكل من يهمه الأمر في المقال التالي

عمر شويل - جدة إن كل دولة تحتاج إلى المشروعات التي تساعدها على التقدم، ولاسيما في المشروعات العقارية والتجارية التي يقوموا خلالها ببناء المصانع والمشروعات السكنية، التي تساعد على زيادة التنمية الإقتصادية وتقدم الدولة، وأيضا يساعد على تشجيع الإستثمار داخل الدولة من مواطنيها وأيضا من الخارج، ولهذا قامت المملكة العربية السعودية بإنشاء صندوق التنمية العقارية وذلك لمد هذه المشروعات بالتمويل المناسب لها، أيا كان هذا المشروع لأفراد أو لوزارة الإسكان.

إنشاء صندوق التنمية العقارية:

أنشئ صندوق التنمية العقارية في محافظة الرياض بالمملكة العربية السعودية، والتي أخذوا منها مقررا لهذا الصندوق، بالرغم من وجود أكثر من 40 فرع آخر مقسمة بين مدن المملكة، للتيسير على المواطنين وتسهيل التقديم من خلاله، لطلب القروض أو التمويل المالي، وقد أنشأ هذا الصندوق في عام 1974 بعد صدور مرسوم ملكي بذلك، وقد وصل رأس المال الذي يقوم عليه هذا الصندوق إلى أكثر من 180 مليار ريال سعودي، لهذا يعتبر من أكبر المؤسسات التمويلية داخل المملكة وقد حرصت المملكة على إنشاء هذا الصندوق ليكون عونا للمواطنين، وأيضا وزارة الإسكان التي تحتاج إلى المساعدة في بعض المشاريع الضخمة.

برقم الهوية استعلم عن صندوق التنمية العقاري:

يرجى من جميع المواطنين أن الذين يأملون في التمويل من صندوق التنمية العقاري أن يقوم بالتسجيل على الموقع الخاص بالصندوق.

وذلك عن طريق كتابة الإسم ورقم الهوية الوطنية.

ثم بعد ذلك يقوم بالاستعلام عن باقي المعلومات، وبالتالي تظهر له جميع البيانات الذي يريد التحقق منها.

وهذا للتيسير على المواطنين للوصول لأي بيانات تخص صندوق التنمية العقاري.

تعرف على الخدمات التي يقدمها الصندوق:

هناك العديد من الخدمات التي يقدمها صندوق التنمية العقارية أهمها أنه يقوم بتمويل العقارات والمشروعات العقارية الكبرى، وذلك عن طريق وزارة الإسكان أو عن طريق المواطنين الذين يمتلكون مشاريع خاصة، وأيضا يقدم بعض الخدمات الحكومية وخدمات للموظفين، وأيضا إعطاء القروض لمن يطبق عليهم الشروط الواجب توافرها وبذلك يكون قد أسهم الصندوق في التيسير على المواطنين ومعاونتهم على إنشاء مشروعاتهم، وكذلك عن مشروعات الحكومية الكبرى، وتشجيع الإستثمار داخل المملكة.