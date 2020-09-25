نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط نقل ملكية السجل التجاري عبر بوابة وزارة التجارة cr.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة يتساءل العديد من أصحاب الشركات والمنشآت داخل المملكة السعودية حول كيفية نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسة والشروط المطلوب توافرها عند نقل الملكية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تعاني من منها مكاتب العمل سواء في القطاع العام أو الخاص، واتجاه معظم المصالح الحكومية للعمل عن بعد عبر المنصات الإلكترونية المختلفة للتقليل من الازدحام من أجل وقف انتشار جائحة كورونا.

وزارة التجارة تكشف شروط نقل ملكية السجل التجاري

أوضح الحساب الرسمي لوزارة التجارة علي “تويتر” الشروط التي لابد توافرها، وذلك رداً علي سؤال أحد المتابعين الذي استفسر عن شروط وكيفية نقل المؤسسة أو السجل التجاري بإسم شخص آخر.

وأجاب الحساب إنه يمكن نقل ملكية السجل التجاري للمؤسسات الفردية عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التجارة ويتطلب هذا الإجراء:

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شهادة الالتزام من قبل التأمينات الاجتماعية. ألا يكون يكون الاسم التجاري للسجل بإسم شخصي.

وجدير بالذكر أنه لا يمكن نقل ملكية السجل في حال كان مرتبط بإسم المالك أو كان الاسم التجاري “اسم شخصي”، وفي هذه الحالة لابد من تقديم طلب لتعديل الاسم التجاري إلي اسم تجاري خاص أو مقترح، ومن ثم تقديم طلب نقل الملكية.

كيفية نقل ملكية السجل التجاري إلكترونيا

التوجه إلي صفحة تسجيل الدخول في موقع وزارة التجارة. إدخال البيانات المطلوبة (اسم المستخدم، كلمة المرور). أو التسجيل عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد. اختيار “سجلاتي التجارية” ثم فتح قائمة الاختيارات الموجودة أمام “السجل التجاري”. تحديد أيقونة “نقل ملكية السجل التجاري”. يتم تعبئة كافة البيانات المطلوبة مع إرفاق “عقد التنازل” علي أن يشمل العقد رقم السجل التجاري والأطراف المعنية، بالإضافة إلي إرفاق “عقد المبايعة”. النقر علي أيقونة “إرسال الطلب”.

وتقدر الرسوم الخاصة بنقل ملكية السجل التجاري ب100 ريال عبر خدمة سداد، وعند وصول المبلغ المسدد يتم طباعة السجل التجاري إلكترونيا للاستفادة من الخدمة بشكل كامل، دون الحاجة لمراجعة مكاتب العمل بالوزارة.

وفي حال تعثر إتمام الخدمة، وعدم القدرة علي نقل الملكية يمكن للعملاء التوجه إلي فروع وزارة التجارة بالمملكة خلال أوقات العمل الرسمية بدءًا من الأحد إلي الخميس من الساعة 7:30 صباحاً إلي الساعة 2:30 مساءً.