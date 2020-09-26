نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط الحصول على فيلا من بوابة الشرق مجانا ودخول السحب.. وزارة الإسكان السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة فيلا بوابة الشرق ، يعد مشروع بوابة الشرق العقارية من أكبر المشاريع في المملكة العربية السعودية، حيث يستحوذ على مساحة تقدر بـ6.5 مليون متر مربع، ويضم أكثر من 3600 قطعة أرض وأكثر من 3600 فيلا، ويعد هذا المشروع مدعوم من قبل وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقاري، وفي هذا الخصوص تقوم بوابة الشرق العقارية بـ إتاحة الفرصة لعشرة مواطنين بالفوز بعشرة فلل كل أسبوع بدون مقابل، فقط بشروط وخطوات بسيطة، كما أننا سنذكر موعد السحب من أجل التحصل على فيلا الشرق.

نبذة صغيرة عن بوابة الشرق العقارية المدعومة من وزارة الإسكان السعودية

يعد أحد أبرز المشاريع في المملكة ويعتبر باكورة المشاريع الرائدة في قطاع العقارات والبناء، ويهيئ بيئة عمرانية مستدامة ويعمل على طرح الحلول الملائمة من أجل السكن في بيئة مرفهة وآمنة لجميع قاطني المشروع، كما أنه يوفر العديد من الحلول لـ المشاكل المالية والهندسية والتي تناسب جميع الفئات من الراغبين بالحصول على العقارات بداخل المشروع، ويعد الشريك الأبرز لهذا المشروع وزارة الإسكان السعودية وصندوق التنمية العقاري وغيرهم من الشركاء.

شروط الحصول على فيلا بوابة الشرق بشكل مجاني وبدون أي مقابل

فتحت بوابة الشرق العقارية وبالاشتراك مع وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقاري الفرصة لحصول عشر مواطنين أسبوعيا على فلل من بوابة الشرق، ويكون ذلك من خلال اتباع بعض الخطوات البسيطة، والتي سنذكرها على الشكل التالي:

أولا يجب أن تقوم بمتابعة الحساب الرسمي لبوابة الشرق العقارية على موقع تويتر، حيث يمكنك كتابة بوابة الشرق وسيظهر لك الحساب الرسمي لها

ثانيا يجب أن تقوم بمتابعة حسابات شركاء البوابة والمذكورين في مقدمة الحساب الرسمي وفي التغريدة المثبتة على الحساب

بعد ذلك تقوم بـ عمل رتويت

الخطوة الأخيرة قم بكتابة تغريدة وستضع تحتها هاشتاغ بوابة الشرق تهنئ الوطن

بعد ذلك سيدخل اسمك في السحب الأسبوعي تلقائيا

يشار إلى أن السحب القادم سيكون يوم الثلاثاء في التاسع والعشرين من شهر سبتمبر 2020

كما أن هذا السحب برقم 36 منذ بدايته.

مشاريع المملكة وتحقيق رؤية المملكة العربية السعودية 2030

تقوم المملكة العربية السعودية وعبر حكومتها بتطوير المشاريع بمختلف القطاعات، ويعد مشروع بوابة الشرق إحدى الواجهات الرائدة في المملكة، بما يتناسب مع تحقيق رؤية المملكة 2030، والتي تتيح فرص العمل لكثير من المواطنين على أراضيها، بالإضافة إلى مشروع نيوم الكبير والذي دخل عمق الحدود المصرية والأردنية، وهيئ للمواطنين في الدول الثلاث آلاف الوظائف من عشرات الجنسيات والكفاءات.