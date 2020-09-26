نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هل التعليم حضوري أم عن بعد إليكم آخر تطورات العملية التعليمية في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة التعليم حضوري أم عن بعد ، اقترب موعد إجراء تقييم الوضع الدراسي الراهن في المملكة العربية السعودية، حيث، وكما ذكرت وزارة التعليم السعودية عبر وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ أن التقييم سيكون بعد انتهاء الأسبوع الخامس، على أن يتم اتخاذ القرار في الأسبوع السابع من التعليم عن بعد، وفي هذا الخصوص وضعنا لكم آخر التطورات المتعلقة بالعملية التعليمية بالمملكة العربية السعودية عن بعد وإلى أين تتجه الأمور بحسب التوقعات.

تقييم العملية التعليمية في الأسبوع القادم

بالتزامن مع بداية الأسبوع الخامس من مرحلة التعليم الإلكتروني في مناطق ومدن المملكة تقوم وزارة التعليم بالاشتراك مع وزارة الصحة وهيئة تقويم التعليم والتدريب بدراسة وتقييم الوضع الحالي بالنسبة للتعليم عن بعد، وهل سيستمر حتى نهاية العام الدراسي أم أن المدارس الحضورية ستعود من جديد.

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تصريحات وتلميحات وزير التعليم السعودي حول التعليم حضوري أم عن بعد

بالنظر إلى تصريحات وزير التعليم حمد آل الشيخ بخصوص التعليم الإلكتروني، فمن المتوقع أن يستمر هذا العام بالتعليم الإلكتروني، حيث قال حمد آل الشيخ أن العملية التعليمية الإلكترونية مستمرة حتى بعد انتهاء الأزمة الصحية الحالية، وفيما يخص المدارس الحضورية فقد ذكر أن هناك مجموعة من الشروط والالتزامات من أجل العودة إلى المدارس الحضورية، أبرزها أن يقوم كل معلم بعمل يوم دراسي عن بعد لمرة واحدة كل أسبوع، وأيضا ذكر أن هناك بعض المواد التي يجب أن تتم دراستها إلكترونيا عن بعد.

موعد اتخاذ القرار النهائي بخصوص العملية التعليمية

كما ذكرنا سابقا وبحسب وزارة التعليم فإن التقييم سيبدأ بالتزامن مع بداية الأسبوع الخامس من التعليم عن بعد، على أن يتم اتخاذ قرار نهائي بخصوص استمرارية التعليم الإلكتروني أو العودة للمدارس التقليدية أو الحضورية، وعند صدور أي قرار جديد ونهائي أو في حال وجود أي تصريحات جديدة من قبل المسؤولين بالوزارة ستتم إضافتها على هذه الصفحة.