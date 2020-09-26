هل يسقط القرض في حالة الوفاة بنك سامبا في المملكة

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عمر شويل - جدة هل يسقط القرض في حالة الوفاة بنك سامبا، والذي يعتبر احد البنوك الهامة داخل المملكة العربية السعودية في تقديم خدمات هامه وعديده، ومن بين هذه الخدمات تمويل الخير من سامبا بدون تحويل راتب، وأيضا يقدم بنك سامبا تمويل شخصي فورى وأيضا القرض العقاري وقروض اخرى يتم تقديمها من البنك، ويقوم سامبا بتقديم القروض الشخصية للمواطنين السعوديين وغير السعوديين، ويتم تقديم التمويلات بموافقه سريعه وفوريه وفترة سداد تصل على ستون شهرا، وأيضا هناك خدمه يقدمها البنك وهى شراء مديونية بنك سامبا مع توفير قروض لشراء السيارة وللزواج وغيرها من القروض المتنوعة.

هل يسقط القرض في حالة الوفاة بنك سامبا

دائما ما يتم التساؤل هل يسقط القرض في حالة الوفاة بنك سامبا، وكانت مؤسسة النقد العربي في المملكة العربية السعودية أصدرت نظم وضوابط التحصيل للعملاء، وقامت بتحديد آلية لجهات التمويل سواء كانت بنوك أو شركات التمويل، والتواصل مع العملاء والأفراد والمستفيدين وضامنيهم من اجل التحصيل لما يضمن الحقوق لجميع الأطراف، ولهذا يمكن لكل المستفيدين عند تغير ظروفهم الاجتماعية والمادية من إعادة الجدولة الخاصة بالمديونية، وتلتزم جهات التمويل سواء بنك أو شركات تمويل من تغيير جدولة المديونية بناء على طلب العميل، وهذا يتم عند تغير الوضع المالي للعميل من غير أن يقدم أي تمويل جديد دون فرض رسوم، على أن يتم اعفاء العميل من الأقساط المستحقة في حالة الحجز الكلى وتقدم ما يثبت هذا في خلال 30 يوم من تاريخ تقديم المستندات لجهة التمويل، وهذا في حالة الوفاة أو العجز الكلى للعميل.

برامج تمويل بنك سامبا

يقدم بنك سامبا عدد من القروض المختلفة والتي تقدم كما وضحنا اعلي المقالة لكل المواطنين السعوديين والمقيمين أيضا، واليكم أنواع القرض التي يقدمها البنك.