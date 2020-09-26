عُين الملك فيصل وزيرًا لها.. تعرف على أول وزارة تم إنشاؤها في المملكة

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بلادي – الرياض :أوضحت دارة الملك عبد العزيز، أن أول وزارة أنشئت في المملكة هي وزارة الخارجية، وكان ذلك في عهد الملك المؤسس في عام 1349هـ، الموافق 1930م.
ونشرت الدارة صورة من بلاغ تشكيل الوزارة، والذي تضمن الأمر الملكي السامي بتحويل اسم مديرية الشؤون الخارجية إلى وزارة الخارجية؛ وتعيين نائب الملك في الحجاز الأمير فيصل بن عبد العزيز وزيراً لها إلى جانب منصبه نائبا عاما للملك.
كما نص الأمر الملكي على تعيين فؤاد حمزة وكيلا لوزارة الخارجية اعتبارا من يوم الثلاثاء الـ26 من شهر رجب عام 1349هـ.
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