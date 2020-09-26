نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية طلب تصريح سفر خارج المملكة في المقال التالي

عمر شويل - جدة يبحث الكثيرين عن كيفية طلب تصريح سفر خارج المملكة بعد الإعلان الملكي بالسماح لعدد من الفئات التي تستدعي ظروفها السفر للخارج بعد توقف حركة الطيران في الفترة الأخيرة تم منعهم من السفر معًا لنقل العدوى، وطيلة الخمس أشهر الماضية توقفت حركة الطيران العالمية وبالمقابل تم السماح لعدد من الفئات بتصريح السفر خارج المملكة وإليك خطوات الحصول على تصريح السفر، هذا وقد وفرت المملكة عدد من التطبيقات في ظل الأزمة الحالية للتسهيل على المواطنين منها تطبيق توكلنا .

طلب تصريح سفر خارج المملكة

أعلنت وزارة الداخلية السعودية أنه على الفئات المستثناة من حظر السفر بالخارج التقديم للحصول على تصريح للسفر خارج المملكة، باتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى رابط منصة أبشر أفراد وتسجيل الدخول باسم المستخدم ورقم المرور.

من القائمة الرئيسية انقر على تبويب خدماتي

ومنها اختر الجوازات من بين الخيارات الظاهرة اختر مركز الطلبات والرسائل

من ثم انقر على الأيقونات لإدخال البيانات الشخصية المتاحة أمامك

اختر المديرية العامة للجوازات ومنها خدمة تصريح السفر الاستثنائي.

أفرق المستندات المطلوبة منك ومن ثم النقر على ذر الإرسال.

الفئات المسموح لها باستخراج تصريح السفر الاستثنائي

أصدر الملك سلمان ب عبدالعزيز التصريح الملكي بالسماح لبعض الفئات بالسفر خارج المملكة لو استدعى الأمر في إطار عدد من الضوابط والشروط :

يُسمح بالسفر للموظفين بالقطاع الحكومي المدني والعسكري

يُسمح بالسفر لرجال الأعمال الذين تستدعي أعمالهم السفر للخارج

يُسمح بالسفر للعاملين بالمؤسسات والمنظمات الدولية أو المنظمات الإقليمية العاملة بالمملكة وأفراد العائلة والأفراد المرافقين لهم.

يُسمح بالسفر للعالمين في البعثات الدبلوماسية والعاملين بالملحقات السعودية والقنصليات السعودية بالخارج

يُسمح بالسفر للطلاب المبتعثين بالخارج والمرافقين لهم

يُسمح بالسفر للعاملين خارج المملكة العربية والمقيمين خارج المملكة والأشخاص المرافقين لهم بشرط إثبات الإقامة بالخارج

يُسمح بالسفر للمشاركين بكل الأنشطة والأحداث الرياضية خارج المملكة ولكذا الطواقم الطبية.

يُسمح بالسفر للحالات الإنسانية التي تستدعي السفر وللمرضى في حالة أن الحالة تستدعي العلاج بالخارج.

بذلك تسمح المملكة للسفر للمواطنين والمقيمين عبر هذه الخدمة المستجدة من خلال منصة أبشر الرقمية أو تطبيق أبشر على الجوال التي تقدم ما يقرب من مائتي خدمة حكومية لكل من المواطنين والمقيمين الوافدين العاملين بالمملكة.