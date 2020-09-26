تقييم التعليم عن بعد والدراسة حضوريا بشروط وزارة التعليم

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عمر شويل - جدة وزارة التعليم تقييم العملية التعليمية عن بعد والدراسة حضوريا بشروط يجب توافرها من قبل منسوبي التعليم من الطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات، حيث ذكر الدكتور حمد آل شيخ وزير التعليم السعودي عن آلية التعليم عن بعد كانت في حسابات المملكة قبل جائحة فيروس كورونا، وفور الرجوع للتعليم حضوريا سيتم تخصيص يوم للدراسة عن بعد وفقاً لخطة الوزارة المستقبلية فى التعليم الإلكتروني، الذي أثبت نجاحه في معظم دول أوروبا وامريكا والذي يتميز بالعديد من المزايا منها تقليل التكاليف المالية علي أبناءنا وبناتنا الطلاب والطالبات.

تقييم التعليم عن بعد والدراسة حضوريا بعد الأسبوع الخامس

بعد مرور 5 أسابيع من انطلاق فعاليات التعليم عن بعد والذي تم تفعيله من خلال منصة مدرستي تلك المنصة التعليمية التي شهدت إرتفاع كبير في نسبة اعداد المستخدمين فى أول أسبوعين من عملية التعليم عن بعد، قرر وزير التعليم السعودي حمد آل شيخ في إتخاذ قرار حاسم فى استمرار التعليم عن بعد أو الدراسة حضوريا عقب الانتهاء من الأسبوع الخامس والمقرر له الأسبوع المقبل من التعليم عن بعد، حيث تتم دراسة الوضع الراهن الخاص بالوباء الجديد فيروس كورونا.

قرار وزير التعليم بشأن التعليم عن بعد

تقوم وزارة التعليم بدراسة نواتج أهداف منظومة التعليم عن بعد وما تحقق وما لم تستطع المنظومة التعليمية الجديدة تحقيقه بعد دراسة تلك الآليات السابق ذكرها يتم إتخاذ القرار النهائي سواء في عودة الدراسة حضوريا أو استمرار التعليم عن بعد، ثم يتم رفع الأمر إلي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز في الموافقة على القرار.

ننوه إلي القراء الاعزاء أننا بصدد الإعلان عن قرار وزير التعليم الجديد بشأن التعليم عن بعد سواء بالاستمرار أو بالاعلان عن الدراسة حضوريا، وفور الإعلان الرسمي سنوضح لكم فى هذا المقال تفاصيل القرار الجديد.