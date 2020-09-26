نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أكتوبر القادم.. "إكسبو الشارقة" يستضيف معرض أزياء في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز إكسبو الشارقة معرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية اليوم، السبت، عن استضافته لـ"حملة التسوق الكبرى 2020" خلال الفترة من 1 حتى 4 أكتوبر المقبل .

ويقدم المعرض في إطار العودة التدريجية للأنشطة والفعاليات في الإمارة باقة كبيرة ومتنوعة من العروض الحصرية والمنتجات عالية الجودة من خلال مشاركة أكثر من 100 علامة تجارية من كبرى العلامات التجارية العالمية المتخصصة في مجال الأزياء والإكسسوارات والأجهزة المنزلية و الإلكترونيات.

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ومن جانبه، قال سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة إن تنظيم هذا الحدث يأتي في ظل ما حققه معرض "إكسبو للإلكترونيات" الذي أقيم في سبتمبر الجاري من نجاح باستقطاب أكثر من 15 ألف زائر.

وتابع:"استأنف به المركز أنشطته وفعالياته توافقا مع قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة لإعادة عمل المعارض والمؤتمرات في إطار العودة التدريجية للأنشطة والفعاليات في الإمارة مع مواصلة العمل بالتدابير الاحترازية المطبقة وفقا للتعليمات الصادرة عن الجهات المعنية الاتحادية منها والمحلية".

ومن جانبه، قال جاكوب فارجيز الشريك الاستراتيجي لمعرض الأزياء والمنتجات الإلكترونية "التخفيضات الكبرى 2020" إن الشركات العارضة تتطلع خلال المعرض إلى تقديم عروض جذابة للزائرين والمستهلكين ومنتجات ترضي أذواق مختلف الشرائح الاجتماعية والفئات العمرية.