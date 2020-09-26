نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة تكشف طرق التفريق بين أعراض الإنفلونزا العادية وكورونا في المقال التالي
وأشارت إلى أن الفيصل في هذا الأمر هو توافر ثلاثة أشياء، وهي: الأعراض الظاهرة والاحتمال الوبائي والتشخيص المخبري.
وقال حساب «الصحة937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، إنه «قد لا يمكن التفريق بشكل واضح بين الأعراض والعلامات السريرية بين الإنفلونزا العادية وبين covid-19، حيث إن الأعراض متقاربة لحد كبير».
وأضافت الوزارة أنه «لتشخيص حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد، لا بد من توفر أحد الاحتمالات الوبائية، بالإضافة للأعراض، والتشخيص المخبري».
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