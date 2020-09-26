نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر «الصحة»: أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية عبرتطبيق "موعد" في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الصحة، كيفية أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أنه يمكن تحديد موعد عبر تطبيق «موعد». أحمد جودة - القاهرة - كشفت وزارة الصحة، كيفية أخذ مصل الإنفلونزا الموسمية، مشيرة إلى أنه يمكن تحديد موعد عبر تطبيق «موعد». وذكر حساب «الصحة 937» التابع للوزارة –عبر تويتر- ردًّا على استفسار بهذا الخصوص، أنه «يمكنكم حجز موعد عبر تطبيق (موعد)». مشيرة إلى رابط تطبيق (موعد) كالتالي: وأوضحت وزارة الصحة أنه يمكن الاتصال بالرقم المجاني (937) واختيار الرقم (4) لخدمتك. ووجه أحد المواطنين استفسارًا حول وجود حملة للتطعيم ضد الإنفلونزا والأماكن التي من الممكن أن يأخذ فيها المصل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر «الصحة»: أخذ تطعيم الإنفلونزا الموسمية عبرتطبيق "موعد" على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.