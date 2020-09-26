نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبو الهلال الغير مصابين بكورونا يغادرون الدوحة إلى الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غادر لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال المتعافين وغير المصابين بفيروس كورونا من الدوحة باتجاه الرياض.

ومن المتوقع أن تغادر المجموعة الثانية التي تشمل المصابين بفيروس كورونا خلال اليومين المقبلين.

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قررت اليوم السبت رفض الاعتراض المقدم من نادي الهلال، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب استنادًا للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19.

كما أشار الاتحاد الآسيوي في بيانه الصادر اليوم إلى أن هذا التعليق هو الأخير حول احتجاجات الهلال.