نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لاعبو الهلال الغير مصابين بكورونا يغادرون الدوحة إلى الرياض في المقال التالي
ومن المتوقع أن تغادر المجموعة الثانية التي تشمل المصابين بفيروس كورونا خلال اليومين المقبلين.
وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد قررت اليوم السبت رفض الاعتراض المقدم من نادي الهلال، بخصوص انسحابه من دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب استنادًا للمادة 4.3 من (التعليمات الخاصة لمسابقات الاتحاد الآسيوي لكرة القدم خلال جائحة كوفيد-19.
كما أشار الاتحاد الآسيوي في بيانه الصادر اليوم إلى أن هذا التعليق هو الأخير حول احتجاجات الهلال.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر لاعبو الهلال الغير مصابين بكورونا يغادرون الدوحة إلى الرياض على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.