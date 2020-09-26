نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الإمارات.. "إدارة الطوارئ والأزمات" بالشارقة تحدد الاجراءات الاحترازية للسفر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث في إمارة الشارقة عن حزمة من إجراءات السفر عبر منافذ الإمارة الجوية، والتي تأتي في أعقاب الإعلان عن فتح خطوط السفر للمواطنين والمقيمين في الإمارات ضمن الجهود للحفاظ على صحة أفراد المجتمع، وللحد من انتشار فيروس كورونا. وتشدد اللجنة على ضرورة اتباع كافة الإجراءات الصادرة من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث لتقييم الوضع العام في الدول.

وسيكون السفر مسموحاً للمواطنين والمقيمين عبر منافذ إمارة الشارقة لأي وجهة في حال توفر خطوط للناقلات الجوية ووفق إجراءات الدول في دخول المسافرين، ويجب على المسافرين التأكد من الوضع الوبائي للدول المراد زيارتها مع التأكد من تغطية التأمين الصحي لكافة تكاليف العلاج والعزل للمقيمين والسياح حتى ظهور نتيجة الفحص السلبية، وإلزام المسافرين بشهادة فحص مخبري بنتيجة سلبية قبل الوصول عبر منافذ إمارة الشارقة لم يمضِ على إصدارها أكثر من 96 ساعة.

وسيتم إعادة الفحص في المنفذ بغض النظر عن النتيجة السلبية، وفي حال إجراء الفحص في أحد منافذ إمارة الشارقة على المسافر القادم أن يتقيد بالحجر الذاتي في مكان سكنه لحين ظهور نتيجة الفحص، وفي حال كانت النتيجة إيجابية يخضع الشخص للحجر المنزلي أو الصحي حسب المدة التي تم تحديدها مسبقاً من وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتبلغ مدة العزل الصحي 14 يوماً، إذا كانت إيجابية مع تحمل المسافر أو الكفيل نفقات العلاج والعزل، وفي حال عدم التقيد بالحجر الصحي سيتم التعرض للمساءلة القانونية والمحاكمة.

وفي حال عودة المقيمين للدولة عبر منافذ إمارة الشارقة (الإقامات الصادرة من الإمارات)، سيتم فتح المنافذ حسب الإجراءات والاشتراطات التي تم تحديدها مسبقاً من لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والتي تنص على السماح بدخول المقيمين عبر منافذ إمارة الشارقة دون الحاجة إلى أخذ الموافقات المسبقة، وإلزامية الفحص المسبق قبل القدوم للدولة لا تتعدى 96 ساعة من موعد السفر على أن تكون نتيجة الفحص سلبية، وإعادة إجراء الفحص المخبري PCR عند الوصول إلى منافذ إمارة الشارقة، ويكون العزل الصحي للحالات ذات النتيجة الإيجابية على نفقة المسافر أو الكفيل.

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ويسمح لمواطني الدولة والمقيمين بالسفر إلى مختلف البلدان وفق مخطط الرحلات المجدولة عبر منافذ إمارة الشارقة وإجراءات البلدان المراد السفر إليها في دخول المسافرين، وإجراء الفحص المخبري PCR قبل السفر في غضون 96 ساعة من تاريخ السفر للوجهات التي تتطلب ذلك، والالتزام بالإجراءات المتبعة بالدول المراد السفر إليها، وضرورة وجود التأمين الصحي عند السفر للخارج، وإعادة إجراء الفحص المخبري PCR عند الوصول إلى منافذ إمارة الشارقة.

وحول اشتراطات دخول السياح والزوار إلى الإمارة وآليات التطبيق سيتم تحديث ومراجعة الإجراءات القائمة بصورة دورية، والسماح بدخول السياح من جميع الدول عبر منافذ إمارة الشارقة، بشرط استيفاء اشتراطات الدخول للدولة: والتي تتضمن حجز تذكرة سفر، وضرورة توفر تأمين صحي دولي للسائح قبل القدوم للدولة، وعلى السائح الحصول على نتيجة الفحص المخبري PCR قبل أربعة أيام من وقت السفر من بلد المغادرة وإبراز ما يثبت ذلك عند دخوله عبر منافذ إمارة الشارقة وإجراء الفحص ذاته مرة أخرى عند الوصول إلى منافذ الإمارة.

وعلى القادمين توقيع التعهد وتعبئة نموذج الإفصاح الصحي للقادمين من كافة الوجهات وتسليمه للجهات المختصة في المنفذ، والحجر الذاتي في الفندق أو مكان السكن لحين ظهور نتيجة الفحص، وضرورة تحميل تطبيق الحصن مع تسجيل البيانات لمن يحملون هوية دولة الإمارات العربية المتحدة، والعزل الصحي للحالات ذات النتيجة الإيجابية وفق الإجراءات المتبعة من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع.

وعلى المسافر التقيد بالإجراءات والاشتراطات الموضوعة من حكومة دولة الإمارات والبلدان الأخرى قبل السفر وبعد الرجوع عبر منافذ إمارة الشارقة، وعليه الإفصاح عن أية أعراض قبل السفر من خلال تعبئة النموذج المقدم من قبل شركات الطيران، ويجب على السياح شراء تأمين سفر قبل القدوم، وعلى المواطنين إخطار سفارات الدولة في حال إصابتهم بـ «كوفيد – 19» أثناء تواجدهم خارج الدولة، وعلى المقيمين والسياح تحمل تكاليف الفحص والعلاج في الدولة في حال الإصابة بـ«كوفيد – 19»، والتقيد بكافة التدابير الاحترازية والمراقبة الذاتية لأعراض «كوفيد – 19».