نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي السعودي يتأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة - تأهل فريق الأهلي السعودي إلى دور ربع النهائي من منافسات دوري أبطال آسيا 2020 لكرة القدم، وذلك بعد تغلبه على فريق شباب الأهلي الإماراتي خلال مواجهتهم اليوم في الدوحة لدور الـ 16، بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، بعد مباراة انتهت بهدف لهدف في الوقت الأصلي والأشواط الإضافية.
في الوقت الأصلي للمباراة تقدم شباب الأهلي الإماراتي في الشوط الأول عن طريق لاعبه عزيزجون غانييف في الدقيقة (28)، قبل أن يعادل الأهلي النتيجة بواسطة عمر السومة عند الدقيقة (54) من ركلة جزاء.
واستمر التعادل بين الفريقين في الوقت الإضافي ليتم اللجوء إلى ركلات الترجيح، والذي تفوق فيه فريق الأهلي السعودي بنتيجة 4-3.
وسجل للأهلي من ركلات الترجيح، حسين عبدالغني، لوكاس ليما ، عبدالرحمن غريب، معتز هوساوي، وارتدت تسديدة عمر السومة في الركلة الخامسة من العارضة.
وكان الأهلي السعودي قد تصدر في الدور الأول ترتيب المجموعة الأولى برصيد 6 نقاط من أربع مباريات، مقابل 5 نقاط للاستقلال الإيراني الثاني والشرطة العراقي.
وينتظر أن تسحب قرعة دور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 يوم الأثنين القادم .
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأهلي السعودي يتأهل لدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2020 على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع بوابة الفجر وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.