نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الجبير" يجري اتصالًا هاتفيًا مع وزير خارجية سريلانكا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أجرى وزير الدولة للشؤون الخارجية وعضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، اتصالًا هاتفيًا اليوم، السبت، بوزير خارجية جمهورية سريلانكا الديمقراطية الاشتراكية دينيش غوناواردينا.

وجرى خلال الاتصال، بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، بالإضافة إلى الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

وفي وقت سابق، تباحث كل من وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء السعودي عادل بن أحمد الجبير مع وزير خارجية ماليزيا هشام الدين حسين سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين

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وأشارت وسائل الإعلام السعودية، إلي أن كلا الجانبين استعرضا المستجدات والقضايا الإقليمية الراهنة ذات الاهتمام المشترك.

فيما كانت قد أجرت السعودية مباحثات هاتفية منفصلة مع مصر والإمارات والبحرين وجيبوتي، تناولت العلاقات الثنائية والمستجدات بالمنطقة ولاسيما ما يتعلق بالشأن اليمني.

وقالت وكالة الأنباء السعودية، إن الجبير أجرى اتصالات هاتفية بوزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، حيث استعراض العلاقات الأخوية الراسخة بين البلدين، وبحث المستجدات في المنطقة وبالأخص ما يتعلق في الشأن اليمني.