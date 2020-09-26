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الجزائر تدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجزائر تدين الهجوم الإرهابي في نيجيريا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أدانت الجزائر اليوم، السبت، الهجوم الإرهابي لبوكو حرام الذي استهدف موكب حاكم ولاية بورنو النيجيرية أمس، وأسفر عن مقتل وإصابة العشرات من مدنيين وأمنيين.

 

وأعربت وزارة الخارجية الجزائرية في بيان، عن تضامنها ووقوفها إلى جانب نيجيريا، مؤكدة التزامها مواصلة دعم جهود المجتمع الدولي لدحر الإرهاب الذي يهدّد السلم والأمن الدوليين.

 

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فيما كانت قد احتفلت سفارة خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر اليوم، باليوم الوطني الـ 90 للمملكة.

 

وأقام سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجزائر عبدالعزيز بن إبراهيم العميريني مأدبة غداء بهذه المناسبة بفندق الأوراسي في العاصمة الجزائر.

 

وحضر هذه المأدبة عدد من المسؤولين في الحكومة الجزائرية يتقدمهم وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي، ومنسوبو السفارة، وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية والعربية لدى الجزائر، ونخبة من مثقفين وإعلاميين جزائريين وسط إجراءات احترازية متبعة بسبب جائحة .

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