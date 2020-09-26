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عمر شويل - جدة تسعي الإدارة الحاكمة داخل المملكة العربية السعودية بطل الطرق في توفير كل سبل الراحة والتقدم والازدهار داخل المملكة للمواطنين السعوديين وغير السعوديين, وفي صدد هذا قامت الحكومة السعودية بتحويل الكثير من الخدمات والمصالح الحكومية إلي الخدمات الإلكترونية, وذلك طبقاً لرؤية المملكة ل2030 كما قامت بإنشاء هذه الخدمات الإلكترونية من أجل تقليل الزحام في المصالح والهيئات الحكومية داخل المملكة حتي تقوم بحماية المواطنين من خطر الإصابة بفيروس كورونا, لذا من ضمن الخدمات الإلكترونية التي قامت بإنشائها الحكومة السعودية هي خدمة دفع فاتورة المياه إلكترونياً, حيث يمكن لأي شخص داخل المملكة العربية السعودية أن يقوم بدفع فاتورة المياه إلكترونياً دون الحاجة إلي الذهاب إلي المصلحة الحكومية, لذا من خلال مقالنا سوف نوضح لكم طريقة دفع فاتورة المياه إلكترونياً, تابعونا.

طريقة دفع فاتورة المياه إلكترونياً وذلك من خلال موقع وزارة البيئة والمياه والزراعة

هناك عدت خطوات يتم اتباعها من أجل دفع فاتورة المياه إلكترونياً, لذا إليكم خطوات دفع فاتورة المياه إلكترونياً.

في بداية الأمر يتم الكتابة في محرك البحث جوجل وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية. ثم يقوم الراغب في دفع فاتورة المياه إلكترونياً بالضغط على أيقونة خدمات. ثم تقوم بعد ذلك أيها المواطن بالضغط على أيقونة الاستعلام عن فاتورة المياه. ثم تقوم بعد ذلك بكتابة اسم صاحب الحساب ورقم الحساب. ثم بعد ذلك تقوم بالضغط على أيقونة سداد إلكتروني, ومن ثم سوف تظهر لك قيمة الفاتورة. ثم بعد ظهور قيمة الفاتورة إذا رغبت في دفعها يتم إدخال رقم بطاقة الائتمان الخاصة بك. ثم تقوم بعد ذلك بكتابة قيمة الفاتورة المراد دفعها. ثم بعد الانتهاء من إدخال قيمة الفاتورة المراد دفعها يتم الضغط على أيقونة سداد ليتم السداد علي الفور.

الخدمات الإلكترونية داخل المملكة العربية السعودية

في ظل التقدم الملحوظ داخل المملكة العربية السعودية طبقاً لرؤية المملكة ل2030 قامت الحكومة باستحداث المثير من الخدمات الإلكترونية داخل المملكة, وذلك لمي تواكب المملكة العربية السعودية الدول المتقدمة في طرق تعاملها الإلكتروني مع المواطنين, حيث تسعي المملكة في جعل أغلب خدماتها إلكترونية.