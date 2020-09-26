نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط تقديم طلب إعفاء بنك تسديد قروض والأقساط المتبقية 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة دائماً ما يشغل محركات بحث الإنترنت في المملكة العربية السعودية من قبل المواطنين السعوديين طريقة الحصول علي إعفاء بنك التسليف من تسديد القروض، وتسديد باقي الأقساط المتبقية خاصةً من عملاء بنك التسليف والادخار سابقاً والمسمى ببنك التنمية الاجتماعية حالياً والمستفيدين من البنك، حيث تمثل ذلك الخدمة محور اهتمام الكثير من المواطنين السعوديين وذلك لعدم مقدرتهم علي تسديد القروض التي حصلوا عليها من البنك في ظل الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد بعد انتشار وتفشي المملكة العربية السعودية، ولكن تأتي هذه الخطوة من بنك التسليف والادخار بعد توافق الأحكام والشروط التي حددها البنك مع تقديم بعض الأوراق والمستندات الشخصية لقبول طلب الإعفاء ولابد من تتبطقها مع العميل المتقدم لطلب الإعفاء وأهم هذه الشروط أن يكون العميل قام بعمل مشروع ربحي يعود بالنفع للمملكة العربية السعودية ويعززها، لذا فقد نقدم لكم زوار موقعنا هذا رابط لتقديم الإعفاء، كما يمكن من هذا الرابط الاستعلام عن الخدمات التي يقدمها البنك للعملاء والاستعلام عن الأقساط المتبقية برقم الهوية الوطنية للعميل.

بنود طلب الإعفاء من بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية

تتيح خدمة الإعفاء من تسديد القروض والإعفاء من تسديد باقي الأقساط المتبقية للمستفيدين أيضاً من مساعدات الضمان الاجتماعي والمتوفيين الذين حصلوا علي القرض قبل وفاتهم، وتقدم تلك الخدمة بمتابعة الديوان الملكي السعودي فقد نقدم لكم من خلال موقعنا بنود الإعفاء من بنك التسليف

رقم الهوية الوطنية الشخصية للعميل الحاصل علي القرض. رقم عقد الاتفاق الذي تم بين بنك التسليف والعميل المقترض. تاريخ الحفيظة رقم الحفيظة مصدر الحفيظة كتابة اسم المقترض بالكامل مع تحديد النوع (ذكر/ أنثي). رقم الهاتف الجوال للعميل المقترض. مكان السكن الخاص بالعميل. التوقيع علي الطلب. في حالة جود شركاء لابد من كتابة أسماءهم.

رابط لتقديم طلب الإعفاء من بنك التسليف بالمملكة العربية السعودية 1442 هـ

أوضح بنك التسليف والادخار سابقاً والمسمي ببنك التنمية الاجتماعية في الوقت الحالي خطوات التقديم لطلب إعفاء البنك، ويتم ذلك في عدة خطوات تتم كالتالي: