نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل الشركة السعودية بدون تحويل الراتب ولا كفيل تعرف على الشروط في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل الشركة السعودية بدون تحويل الراتب ولا كفيل من أهم المنتجات التمويلية التي تقدمها الشركة السعودية للتمويل للعملاء داخل المملكة العربية السعودية حيث تأتي الشركة السعودية للتمويل ضمن الشركات الرائدة في مجال التمويل داخل المملكة وذلك نظراََ لما تقدمة الشركة من منتجات تمويلية مصممة لتلبية إحتياجات ومتطلبات كافة الفئات من أفراد وشركات ومنشأت صغيرة ومتوسطة وعلى صعيد العروض التمويلية التي تقدمها الشركة السعودية للتمويل للأفراد تقدم الشركة تمويل فوري بدون تحويل الراتب وبدون كفيل وذلك بفترات سداد مرنة وأقساط مجدولة وتتيح الشركة للعملاء إمكانية الحصول على تمويل الشركة السعودية للتمويل بدون تحويل الراتب ولا كفيل من خلال الدخول على رابط التمويل الشخصي وتعبئة كافة البيانات المطلوبة لأستكمال طلب التمويل وفى هذا المقال من خلال موقع ثقفنى سوف نتعرف على مميزات التمويل الفوري المقدم من الشركة السعودية للتمويل بدون تحويل الراتب ولا كفيل داخل المملكة العربية السعودية كما سوف نتعرف في هذا المقال على الشروط الواجب توفرها في العملاء المتقدمين بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب من الشركة كما سوف نوضح الأوراق والمستندات اللازمة لأستكمال طلب التمويل من الشركة السعودية للتمويل داخل المملكة العربية السعودية

مزايا التمويل الشخصي من الشركة السعودية بدون تحويل الراتب ولا كفيل

تقدم الشركة السعودية للتمويل تمويل فوري بدون تحويل الراتب ولا كفيل وبفترات سداد مرنة واقساط مجدولة تناسب جميع إلتزمات العميل كما تتيح الشركة للعملاء إمكانية الحصول على التمويل من خلال خطوات سهلة وميسرة وسوف نتعرف على أهم مزايا التمويل الشخصي المقدم من الشركة السعودية للتمويل

يتميز تمويل الشركة السعودية أنه متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الأسلامية

يتميز تمويل الشركة السعودية بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل

يمكن أن يصل قيمة مبلغ التمويل الشخصي المقدم من الشركة السعودية للتمويل حتى 500 ألف ريال سعودي

يمكن أن يصل قيمة مبلغ تمويل الشركة السعودية حتى 100 ألف ريال سعودي دون الحاجه إلى وجود كفيل أو ضامن

تتيح الشركة السعودية للتمويل للعملاء إمكانية السداد المبكر لقيمة التمويل

يتميز تمويل الشركة السعودية بهامش ربح تنافسي

يتميز التمويل الشخصي المقدم من الشركة السعودية للتمويل بفترات سداد تصل إلى 5 سنوات

شروط الحصول على التمويل الشخصي بدون تحويل الراتب ولا كفيل من الشركة السعودية للتمويل

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنة يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 3 أشهر وذلك للعاملين في القطاع الحكومي وشبة الحكومي يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 6 أشهر وذلك للعاملين في القطاع المصرفي يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن 12 شهر وذلك إذا كان المتقدم لطلب تمويل بدون تحويل الراتب ولا كفيل من الشركة السعودية من العاملين في القطاع الخاص أو المقيمين

الأوراق والمستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من الشركة السعودية للتمويل