بحضور ” العواجي ” وبمشاركة” ٨٤ “فريقا اجريت قرعة دوري الأحياء بالأحساء

دوت الخليج – علي بن زيد – الأحساء

بحضور نائب رئيس رابطة الأحياء الحكم الدولي السابق الأستاذ مرعي العواجي، والأمين العام للرابطة الأستاذ جميل فلاته عقدت رابطة الأحياء الفرعية بالأحساء حفل قرعة دوري الرابطة مساء يوم السبت التاسع من شهر صفر الموافق السادس عشر من سبتمر بنادي هجر ،وبتواجد كلا من رئيس الشؤون القانونية بالرابطة الأستاذ عبدالله المزيعل ، وممثل مكتب وزارة الرياضة بالأحساء الأستاذ إبراهيم المرزوق ، وعمدة الرقيقة فهد القحطاني ، وروؤساء الفرق بالأحساء .

وقبل انطلاق القرعة ألقى رئيس رابطة الأحياء الفرعية بالأحساء الدكتور أحمد الزهراني ، كلمة رحب فيها بالحضور ، ومقدما شكره لنائب رئيس الرابطة ” العواجي ” والأمين العام ، لتشريفهم حفل القرعة ، كم قدم شكره لنادي هجر الرياضي لاستضافتهم الحفل ، وذكرى بأن هذا غير مستغرب على شيخ أندية الأحساء .

بعدها تم إجراء القرعة تحت إشراف رئيس المسابقات بالرابطة علي المفرفش ، وبمشاركة جميع الحضور .

حيث بلغ عدد الفرق المشاركة٨٤ فريقا ، وقد تم توزيع الفرق على ٧ مجموعات ، تضم كل مجموعة ١٢ فريق ، وستخاض المباريات على ٧ ملاعب تم اختيارها ضمن شروط ومعايير حددتها اللجنة الفنية .

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وبعد انتهاء القرعة تقدم نائب رئيس الرابطة ” العواجي” بالشكر لمجلس إدارة الرابطة الفرعية بالأحساء على جهودهم المبذولة ، كما قدم شكره لإدارة نادي هجر على حسن الاستقبال وكرم الضيافة ، وفي كل ما يخدم الرياضة والرياضيين في محافظة الأحساء .

وذكر ” العواجي ” بإن هناك إهتمام كبير من قبل وزير الرياضة صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن تركي ، وكذلك من رئيس إتحاد الرياضة للجميع صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن الوليد ، وكذلك رئيس رابطة الأحياء المهندس عادل الفقي ، وجميع أعضاء مجلس الإدارة بكل ما يخص فرق الأحياء ، وذكر بإن الأحساء منبع للمواهب في كافة الالعاب .

من جهته جدد رئيس رابطة الأحياء بالأحساء الدكتور ” الزهراني ” شكره لجميع الحضور ، واعدا بأن يظهر الدوري في نسخته الأولى على أعلى مستوى وفق ما خطط له ، وأن تظهر الأحساء متألقه كما عرفه عنها دئما .

وفي ختام الحفل قدم مجلس إدارة الرابطة الفرعية بالأحساء درعا تذكاريا لإدارة نادي هجر تسلمه الأمين العام بالنادي الأستاذ بندر السلطان ، كما قدمت هدايا تذكارية لجميع الحضور .