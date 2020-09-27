الارشيف / أخبار السعودية

برنامج تمويل شخصي جديد حتى (3.6) مليون ريال من الشركة السعودية للتمويل فترة سداد 60 شهر للأفراد والشركات

0 نشر
محمود محمد 0 تبليغ

Advertisements

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر برنامج تمويل شخصي جديد حتى (3.6) مليون ريال من الشركة للتمويل فترة سداد 60 شهر للأفراد والشركات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أعلنت الشركة السعودية للتمويل عن برامج التمويل المميزة التي تقدمها لعملائها، حيث أن برامج التمويل مقدمة للأفراد والشركات على حد سواء حيث يصل مبلغ التمويل لأصحاب الأعمال الى 3.600 مليون ريال، ونستعرض لقراء موقعنا برنامج التمويل الشخصي المقدم من الشركة السعودية للتمويل حيث هناك عدد كبير من الأفراد والشركات يبحثون عن كثب عن افضل طرق التمويل المناسبة لهم، وقد أدركت الشركة مبكراً مدى الحاجة الماسة لبرامج تمويل مناسبة، ونظراً لاحتياج فئة كبيرة الى تمويل شخصي سواء كان تمويل للأفراد او الشركات ثم تم تأسيس الشركة في عام 1990، وبالتالي تقدم الشركة خلال تلك الفترة أقوى وأفضل برامج التمويل المناسبة، ومؤخراً حصل مصرف ابوظبي الإسلامي على اكثر من 505 من رأس مال الشركة ليخرج منتجات تمويلية مناسبة.

برنامج تمويل شخصي للأفراد

تقدم الشركة السعودية برنامج التمويل الشخصي للأفراد بأسعار تنافسية حيث يصل مبلغ التمويل الى 100.000 ريال، بالنسبة لتمويل الأفراد، مع مدة سداد تصل الى 5 سنوات، ونستعرض بعض الأمثلة على برامج التمويل الشخصي الذي تقدمه الشركة السعودية للتمويل من خلال الجدول التالي:

منتج التمويل مبلغ التمويل فترة السداد هامش الربح معدل الربح السنوي الاستقطاع الشهري
تمويل شخصي 100,000 60 شهر 11.5% 21.9% 2625
تمويل شخصي 100,000 60 شهر 10.75% 20.1% 2563

 

 

 

Advertisements

 

 

 

تمويل الأعمال

كما تقدم الشركة السعودية للتمويل برنامج التمويل لقطاع الاعمال بمبالغ مالية كبيرة تصل الى اكثر من 3.5 مليون ريال سعودي مع فترة سداد مناسبة تصل الى 5 سنوات، ويوضح الجدول التالي بعض الأمثلة على برنامج التمويل الشخصي الذي تقدمه الشركة لعملائها.

منتج التمويل مبلغ التمويل معدل النسبة السنوي الرسوم الإدارية حد ادني او حد أعلى من الرسوم الاستحقاق بالسنوات مبلغ القسط
تمويل الشركات 1,000,000 21.65% 10,000 لا يوجد 4  سنوات 30,000  شهريا
تمويل الشركات 3,600,000 21.08% 36,000 لا يوجد 5 سنوات 93,000 شهريا
تمويل الشركات 700,000 29.33% 7,000 لا يوجد سنتين 37,333  شهريا

حاسبة التمويل للشركة السعودية

الآن يمكنكم معرفة مبلغ التمويل اللازم من خلال حاسبة التمويل الشخصي وطلب التمويل الكترونياً حيث يمكنكم الدخول الآن على موقع الشركة السعودية للتمويل https://sfco.com.sa/ والمتابعة، وذلك عن طريق ادخال البيانات التالية على حاسبة التمويل (الجنسية – الجنس – القطاع – الراتب – نوع التمويل) ثم الدخول على أيقونة (احسب)، وبالتالي يظهر البيان التفصيلي عن المبلغ المطلوب، كما يمكنكم الاتصال على رقم خدمة عملاء الشركة السعودية للتمويل والاستعلام عن كافة الخدمات المقدمة من خلال الرقم التالي مجاناً (8001240330).

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برنامج تمويل شخصي جديد حتى (3.6) مليون ريال من الشركة السعودية للتمويل فترة سداد 60 شهر للأفراد والشركات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.

كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا