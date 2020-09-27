نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة سند الغرفة التجارية .. رابط استخدام خدمة سند الإلكترونية 1442 ومميزاتها في المقال التالي

عمر شويل - جدة خدمة سند الغرفة التجارية رابط استخدام خدمة سند الإلكترونية 1442 مميزاتها حيث تعتبر خدمة سند التجارية هي واحدة من الخدمات الإلكترونية التي توفرها المملكة العربية السعودية لمواطنيها من التجار ورجال الأعمال والحرفيين، بوابة سند الإلكترونية حيث تضم خدمة سند الإلكترونية التابعة للغرفة التجارية كل ما له علاقة بالتجارة في المملكة من معاملات تجارية واستعلامات وإجراءات مختلفة، ويمكنك متابعة كل هذا من خلال الإنترنت فقط لتوفير كثير من الوقت والجهد.

رابط استخدام خدمة سند الغرفة التجارية 1442

مبدئياً يجب أن تكون مسجل في الغرفة التجارية ولديك وثيقة تثبت ذلك للاشتراك في خدمات سند الإلكترونية، وإليكم الخطوات التي يجب اتباعها للاستفادة من خدمة سند وهي كالآتي:

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أولا عليك الدخول إلى الصفحة الرئيسية للغرفة التجارية بالرياض، للدخول بشكل مباشر أضغط على هذا الرابط بموقع غرفة تجارة الرياض.

بعدها تقوم بالدخول على خدمة سند بمجرد الضغط عليها ستدخل بشكل مباشر إلى الخدمة.

الخطوة الثالثة املأ البيانات المطلوبة وهي رقم الوثيقة التي تريد البحث عنها، ثم رقم العضوية الخاص بك في الغرفة التجارية.

وأخيراً تضغط على كلمة استلام وتنتظر دقيقة ستظهر لك صفحة جديدة تحتوي على كافة المعلومات الخاصة بالوثيقة التي أدخلت رقمها.

الخدمات الإلكترونية لغرفة الرياض ( بوابة أعمالي )

مميزات خدمة سند الإلكترونية

الحقيقة أن خدمة سند الإلكترونية التابعة للغرفة التجارية لها العديد من المميزات والتي توفر على المواطنين من التجار ورجال الأعمال الكثير من الوقت وسرعة الإجراءات، وإليكم مميزات خدمة سند كما يلي:

تسمح الخدمة لأعضاء الغرفة التجارية بمتابعة المستندات والوثائق الخاصة بهم والتأكد منها عبر الإنترنت دون الذهاب إلى مقر الغرفة التجارية.

تسمح خدمة سند للمواطنين والمستثمرين بالمملكة السعودية من إنجاز جميع الإجراءات والأوراق التي تتعلق بالهيئات الحكومية والوزارات من خلال الموقع الإلكتروني لخدمة سند وانت بمنزلك وبأسرع وقت ممكن.

تحتوي خدمة سند على 94 خدمة رقمية وهذا الرقم خاص بالمرحلة الأولى فقط والتي سيتم تطويرها لتغطي جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ومنصة عملاقة لخدمة المواطنين.

كان هذا كل ما لدينا من معلومات حول خدمة سند الإلكترونية بالرياض، نرجو أن تكون المعلومات المقدمة قد أجابت على أسئلتكم واستفساراتكم حول هذه الخدمة، لطرح أية أسئلة أخرى خاصة بخدمة سند يمكن مراسلتنا عبر الموقع.