نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية عبر منصة أبشر في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن المخالفات المرورية ، أعلنت الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية عن إمكانية تجديد رخصة القيادة إلكترونياً والاستعلام عن المخالفات المرورية عبر منصة أبشر وذلك دون الحاجة إلى زيارة مقر إدارة المرور وذلك لتيسير والتسهيل على المواطنين والمقيمين وتوفير الوقت ومنعاً للتزاحم في مقر الخدمة حيث أصبح الآن من الممكن إنجاز معاملاتك المرورية إلكترونياً وبأقل جهد وسوف نطلعكم من خلال هذا المقال عن طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية إلكترونياً.

الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية

يجب أولاً الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

قم بتسجيل الدخول بكتابة الاسم ورقم المرور

من الصفحة الرئيسية اختر الخدمات المرورية.

بعد ذلك قم بالضغط على خيار الاستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بتسجيل رقم الهوية الوطنية.

كتابة رمز التحقق البشري ثم اضغط على استعلام المخالفات المرورية.

سوف تظهر لك جميع البيانات والمعلومات للمخالفات التي تم تسجيلها على المركبة الخاصة بك.

الاستعلام عن المخالفات برقم المخالفة

يمكنك الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم المخالفة إذا كان الرقم متوفر لديك وذلك من خلال إتباع الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى الموقع الإلكتروني لمنصة أبشر.

قم بتسجيل الدخول.

يتوجب عليك الضغط على زر الخدمات المرورية.

ثم اضغط على زر الاستعلام عن المخالفات المرورية.

قم بكتابة رقم المخالفة في الحقل المخصص لها.

قم بإتباع باقي التعليمات وتسجيل البيانات المطلوبة.

بعد ذلك تظهر معلومات المخالفات الموقعة ضدك ومكان وقوعها ونوعها وقيمتها وجميع البيانات الخاصة بها.

شروط الاعتراض على المخالفات المرورية

لكي يتم الاعتراض على المخالفات المرورية يتوجب توافر مجموعة من الشروط وهي كالتالي:

يجب أن يكون الشخص المعترض مسجل في بوابة وزارة الداخلية بالمملكة.

الاعتراض يتم خلال ثلاثون يوماً من تاريخ تسجيل المخالفة.

يتم الاعتراض على المخالفات المسجلة من خلال نظام ساهر فقط.

من غير الممكن الاعتراض على المخالفات المرورية المسددة.

الاعتراض يتم مرة واحدة لكل مخالفة.

يجب السداد بعد الاعتراض وذلك تجنباً لارتفاع قيمة المخالفة للحد الأقصى.

خطوات الاعتراض على المخالفات المرورية إلكترونياً