نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن شروط قرض الأسرة من بنك التسليف في المقال التالي

عمر شويل - جدة قرض الأسرة من بنك التسليف 1422 للمواطن في المملكة العربية السعودية من افضل القروض الذي يقدمها بنك التسليف، كما يصنف بنك التسليف من افضل واكبر المؤسسات التي إنشات في المملكة العربية السعودية لمساعدة الأفراد والأسرة منخفضة الدخل في تلبية احتياجاتهم الشخصية والأسرية، ولبنك التسليف أو ما يعرف ببنك التنمية الاجتماعية غاية مهمة ونبيلة وهي تحسين أوضاع المواطن السعودي المالية لمواجهة ظروف الحياة الاقتصادية والمعيشية حتي ينعم المواطن السعودي بحياة كريمة من خلال قرض الأسرة الذي يقدمه بنك التسليف.

ما هو قرض الأسرة من بنك التسليف 1442

أولا علينا معرفة ما هو بنك التسليف أو ما يعرف ببنك التنمية الاجتماعية، هو من افضل البنوك التي تعمل علي مساعدة المواطن في المملكة العربية السعودية دون أستغلاله علي عكس البنوك الأخري.

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ثانيا قرض الأسرة من بنك التسليف : من افضل القروض التي يتمكن من خلالها المواطن السعودي مواجهة ظروف الحياة، كما يوجد أيضا أنواع عديده من القروض التي تساعد الموطن السعودي فبنك التسليف يقدم قرض تمويل الأفراد، وقرض تمويل الزواج، وقرض نفاذ، وقرض الترميم بدون أي مصاريف إدارية لكن يجب توافر بعض الشروط.

ما هي شروط قرض الأسرة من بنك التسليف

حدد بنك التسليف أو ما يعرف ببنك التنمية الاجتماعية بعض الشروط لمنح المواطن قرض الأسرة وهي:

عدم تخطي الراتب أو الدخل الشهري للمواطن عن 12500 ريال سعودي. عدم تخطي نصيب الفرد داخل الأسرة عن 2000 ريال سعودي وتحسب من خلال المبلغ التقديري في الشهر لرب الأسرة. للحصول علي القرض يجب ألا يقل عدد أفراد الأسرة عن 4 أفراد. عدم تخطي عمر المواطن الراغب في الحصول علي القرض 70 عام و55 عام للكفيل. تقديم البيانات بكل دقة وهي رقم الهوية و رقم الجوال والعنوان. من حق المرأة أيضا التقديم علي قرض الأسرة حتي أن كانت مطلقة أو أرملة أو تعول أطفال. يمكن للمواطن السعودي أن يقدم علي قرض الأسرة من بنك التسليف حتي وان كان مر علي زوجة فترة ولم ينجب وذلك بتحديد الحد الأدنى للدخل.

ملحوظة : يجب أن نعلم أن هدف بنك التسليف أو ما يعرف ببنك التنمية الاجتماعية هو مساعدة المواطن السعودي في مواجهة ظروف الحياة الاجتماعية لذلك يجب عند التقديم للقرض مراعاة أن الأسرة تحتاج للقرض بالفعل مع انطباق الشروط السابقة عليها.