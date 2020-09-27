نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 وموعد صرفها للمستحقين في المقال التالي
عمر شويل - جدة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 ، لا يزال موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 455 للمستفيدين منها أمرًا غامضًا، ولعل ما يعكس أهميتها هو اختراق تلك المساعدة المقطوعة، لحاجز الصمت من جانب المستفيدين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها موقع تويتر، الذي ضج بهاشتاج مقطوعة الضمان الاجتماعي 455، والتي ينتظرها المستفيدون على أحر من الجمر.
الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442
تعد مقطوعة الضمان الاجتماعي، واحدة من أشهر المساعدات المالية، التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، لمواطنيها وذلك تحت مبدأ التكافل الاجتماعي، وفقًا لعدد من الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المستفيد، حتى يتمكن من الحصول على مقطوعة الضمان، ثم يمكن للمستفيد بعد ذلك الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، في أي وقت بعد قبول الطلب المتقدم من جانبه.
شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442
- يجب أن يكون المستفيد من برنامج مقطوعة الضمان، حاملًا للجنسية السعودية.
- يجب أن يكون عمر المستفيد من المقطوعة 35 عامًا، وليس أقل من ذلك.
- إذا كان المستفيد من المقطوعة امرأة، فيجب أن تكون حاملة للجنسية السعودية، حتى وإن كان الزوج لا يحمل الجنسية السعودية.
- يجب ألا يكون لدى المستفيد من المقطوعة، أية دفاتر تجارية باسمه.
- يجب ألا يتخطى دخل المستفيد، حدًا يحول بينه وبين الحصول على المقطوعة.
- يمكن لأي فرد حاملًا للجنسية السعودية، أن يُقبل لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، مثل من بلغ سن التقاعد، وليس له مصدرًا للدخل سوى معاش الضمان، وفي تلك الحالة يتم صرف المقطوعة له، مرة من كل عام.
- يمكن لأي فرد حاملًا للجنسية السعودية، أن يُقبل لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، مثل من يعتمد على الحصول على أجر ثابت، إلى جانب معاش التكافل، ولكن بشرط ألا يتخطى الدخل للمستفيد، حدًا يمنعه من الحصول على قيمة المساعدة المقطوعة.
موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 455
لم يتحدد بعد، موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 455، وهي المساعدة المقطوعة بالمملكة 1441 منذ العام الماضي، ولكن لا يتم إيداع المساعدة في البنوك، وهو ما أثار تساؤل المستفيدون، خاصة وأن آخر مساعدة قد تم صرفها، كانت منذ عام مضى
الضمان الاجتماعي المقطوعة برقم الطلب
في حال كنت أحد المستفيدين، من مقطوعة الضمان الاجتماعي 455، يمكنك الاستعلام عن المساعدة باتباع خطوات بسيطة، تطمئن من خلالها على موعد صرف المقطوعة برقم الطلب، وذلك كما يلي:
- اذهب إلى موقع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودي الرسمي.
- أدخل رقم الطلب الخاص بك.
- قم باختيار البحث وانتظر ظهور المعلومات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 وموعد صرفها للمستحقين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.