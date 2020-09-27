نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 وموعد صرفها للمستحقين في المقال التالي

عمر شويل - جدة الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442 ، لا يزال موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 455 للمستفيدين منها أمرًا غامضًا، ولعل ما يعكس أهميتها هو اختراق تلك المساعدة المقطوعة، لحاجز الصمت من جانب المستفيدين، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأبرزها موقع تويتر، الذي ضج بهاشتاج مقطوعة الضمان الاجتماعي 455، والتي ينتظرها المستفيدون على أحر من الجمر.

الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي 1442

تعد مقطوعة الضمان الاجتماعي، واحدة من أشهر المساعدات المالية، التي تقدمها وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، في المملكة العربية السعودية، لمواطنيها وذلك تحت مبدأ التكافل الاجتماعي، وفقًا لعدد من الشروط التي يجب أن تتوفر لدى المستفيد، حتى يتمكن من الحصول على مقطوعة الضمان، ثم يمكن للمستفيد بعد ذلك الاستعلام عن مقطوعة الضمان الاجتماعي، في أي وقت بعد قبول الطلب المتقدم من جانبه.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1442

يجب أن يكون المستفيد من برنامج مقطوعة الضمان، حاملًا للجنسية السعودية. يجب أن يكون عمر المستفيد من المقطوعة 35 عامًا، وليس أقل من ذلك. إذا كان المستفيد من المقطوعة امرأة، فيجب أن تكون حاملة للجنسية السعودية، حتى وإن كان الزوج لا يحمل الجنسية السعودية. يجب ألا يكون لدى المستفيد من المقطوعة، أية دفاتر تجارية باسمه. يجب ألا يتخطى دخل المستفيد، حدًا يحول بينه وبين الحصول على المقطوعة. يمكن لأي فرد حاملًا للجنسية السعودية، أن يُقبل لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، مثل من بلغ سن التقاعد، وليس له مصدرًا للدخل سوى معاش الضمان، وفي تلك الحالة يتم صرف المقطوعة له، مرة من كل عام. يمكن لأي فرد حاملًا للجنسية السعودية، أن يُقبل لصرف مقطوعة الضمان الاجتماعي، مثل من يعتمد على الحصول على أجر ثابت، إلى جانب معاش التكافل، ولكن بشرط ألا يتخطى الدخل للمستفيد، حدًا يمنعه من الحصول على قيمة المساعدة المقطوعة.

موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 455

لم يتحدد بعد، موعد صرف مقطوعة الضمان الاجتماعي 455، وهي المساعدة المقطوعة بالمملكة 1441 منذ العام الماضي، ولكن لا يتم إيداع المساعدة في البنوك، وهو ما أثار تساؤل المستفيدون، خاصة وأن آخر مساعدة قد تم صرفها، كانت منذ عام مضى

الضمان الاجتماعي المقطوعة برقم الطلب

في حال كنت أحد المستفيدين، من مقطوعة الضمان الاجتماعي 455، يمكنك الاستعلام عن المساعدة باتباع خطوات بسيطة، تطمئن من خلالها على موعد صرف المقطوعة برقم الطلب، وذلك كما يلي: