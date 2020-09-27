نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة تحديث بيانات بنك الرياض أون لاين في المقال التالي

عمر شويل - جدة تحديث بيانات بنك الرياض أون لاين أصبح سهلاً الآن من مكان عملك أو من منزلك عن طريق الجوال أو اللاب توب بكل سهولة، تعتبر الخدمات الإلكترونية الآن هي المستقبل ويبحث العميل دائماً عن كل ما يوفر له سُبُل الراحة ويوفر له الوقت والمجهود في الخدمات التي يحصل عليها، ويعد بنك الرياض سابقاً في مجال تحديث البيانات عبر الأون لاين حتى يستطيع العملاء إنجاز أعمالهم البنكية بكل سهولة، نوضح لكم في هذا المقال خطوات تحديث بيانات الهوية بنك الرياض أون لاين وفق آخر تحديثات عام 1442. تحديث بيانات بنك الرياض أون لاين تعمل الخدمات الإلكترونية الخاصة ببنك الرياض على مدار 24 ساعة وطوال أيام الأسبوع.

خدمات تحديث بيانات الهوية تكون مجانية تماماً بدون سداد أي رسوم.

تحديث بيانات هويتك الشخصية في البنك هو أمر ضروري لحماية حسابك. طريقة تحديث بيانات الهوية بنك الرياض أون لاين 1442 يتطلب منك ذلك أولاً الدخول على أون لاين بنك الرياض.

إدخال البيانات المطلوبة منك وهي اسم المستخدم وكلمة المرور ثم كتابة رقم الجوال الخاص بك والمسجل مسبقاً من قِبل البنك.

يرسل لك البنك رسالة نصية على الجوال تحتوي على رقم أو رمز التوثيق من أجل الدخول على حسابك، تقوم بكتابة الرمز في الخانة المخصصة لذلك ثم الضغط على كلمة إرسال.

يتم تحويلك على صفحة حسابك البنكي وفي حالة اقتراب انتهاء الهوية الوطنية ستظهر لك رسالة بذلك حتى تقوم بتحديث البيانات.

سوف تقوم بكتابة البيانات مرة أخرى بعد التحديث ثم الضغط على زر تحديث.

في النهاية اضغط على log out لحماية خصوصية حسابك. شروط تحديث بيانات الهوية بنك الرياض أن يكون الشخص هو عميل بالفعل في بنك الرياض وله بيانات سابقة وحساب سابق، حيث أن تلك الخطوات لا تنطبق على فتح حساب جديد بالبنك.

أن يكون لك حساب شخصي على خدمة الأون لاين.

أن يتم تحديث بيانات الهوية الوطنية بالفعل والانتهاء من الإجراءات المتعلقة بها من خلال خدمة أبشر أو إدارة الأحوال المدنية.

تحديث بيانات الهوية الوطنية لا بد أن يتم قبل انتهائها بثلاثة أشهر. تحديث بيانات الهوية بنك الرياض عن طريق الهاتف قم بالاتصال على رقم الهاتف الخاص ببنك الرياض وهو 920002470.

سوف يرد عليك أحد ممثلي خدمة العملاء ببنك الرياض لمتابعة الخطوات.

احضر بطاقة الصراف الآلي حتى تستطيع إملاء رقم المستخدم إلى موظف خدمة عملاء البنك.

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