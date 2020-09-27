نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض نستو الرياض اليوم الأحد 27 سبتمبر عروض الثلاث أيام الطازجة في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض نستو الرياض اليوم رائعة لكل من يريد شراء المواد الغذائية الطازجة، فقد قامت شركة نستو بعمل تنزيلات على أسعار المأكولات، شركة نستو هي واحدة من سلاسل الهايبر ماركت الموجودة في أماكن متعددة بالمملكة العربية السعودية ولها أكثر من فرع في العاصمة الرياض، اليوم نقدم لكم أهم عروض نستو الرياض في فرع العزيزية وبريدة حتى تتمكنوا من الحصول على أفضل المواد الغذائية بأقل الأسعار.

عروض نستو الرياض اليوم الأحد 27 سبتمبر

نود الإشارة إلى أن العروض الأسبوعية في نستو الرياض تبدأ في يوم الأربعاء من كل أسبوع، وتتجدد أسبوعياً ويتم العمل بنظام النقاط حيث يمكنك تبديل النقاط المجمعة بمنتج واحد أو أكثر، فكل 1000 نقطة تحققها من مشتريات تحصل على قسيمة شراء بمبلغ 20 ريال سعودي من خلال الإشتراك في خدمة بطاقة إنعام INAAM والتي يتم إضافة النقاط إليها أثناء دفع مقابل المشتريات عبر الكاشير.

تقدم الشركة عروض على منتجات شركة فرشلي وهي تقدم فواكه مجففة ومعلبة أو حشوات التورتة إلى جانب عروض على مجموعة بهارات إسناد وهي واحدة من ضمن أجود أنواع التوابل بالسعودية ويمكنك الحصول عليها الآن مقابل سعر مناسب.

عروضاً أخرى على الخضروات والفواكه تجد بداخل كراسة العروض التي نعرضها لك في هذا المقال تنزيلات على أسعار البصل الأحمر والرموز الفلبيني والبطيخ والمانجو والتفاح والخيار وبعض أنواع المكسرات والفواكه المجففة.

Advertisements

كما توجد العروض المعتادة على المواد التموينية الرئيسية من الزيت والأرز المصري والأرز البسمتي والدقيق والحليب ومسحوق الغسيل.

وتوجد عروض أخرى على اللحوم مثل لحم المحاشي واللحم البقري الباكستاني واللحم النعيمي والأسماك مثل سمك بارا وسلطان وبيا.

وتأتي تلك العروض في إطار الذكرى السنوية لتأسيس أحد فروع شركة نستو، وتوجد عروض أخرى داخل الفروع.

كراسة عروض نستو 10 صفر عرض الثلاث أيام الطازجة

أما الصور التالية نستعرض لكم فيها أهم ما جاء في كراسة عروض اليوم الأحد الموافق 27 من سبتمبر 2020، 10 من صفر 1442 والتي تجمع عروض الثلاث أيام الطازجة:

عروض الذكرى السنوية نستو الرياض اليوم