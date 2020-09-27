نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة طلب زيارة عائلية للسعودية عبر منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة طلب زيارة عائلية للسعودية يتم البحث عنه بكثافة عبر محركات البحث المختلفة من خلال شبكة الإنترنت، حيث تقدم السعودية خدمة التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية من وزارة الخارجية عبر الدخول إلى منصة خدمات التأشيرات الإلكترونية، وتوفر هذه الخدمة الوقت والجهد على المقيمين الوافدين والمواطنين بالمملكة، ولكن حددت الجوازات السعودية شروط طلب زيارة عائلية للملكة يجب توافرها حتى لا يتم رفض الطلب.

نقدم من خلال هذا العرض كشف لإجراءات الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية من خلال رابط منصة التأشيرات الإلكترونية، كما نستعرض كل التفاصيل المتعلقة بطلب الزيارة العائلية ١٢٢٠/١٤٤٢، فتابعونا.

طريقة طلب زيارة عائلية للسعودية

خطوات الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية يتم بشكل إلكتروني، فلم يعد متقدم الطلب بحاجة إلى الذهاب إلى مقرات الجوازات السعودية، حيث تقدم منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية، وتوفر هذه المنصة خدمة الاستعلام عن طلب الزيارة العائلية وأسعار رسوم تأشيرة الزيارة العائلية، وفيما يلي خطوات طلب زيارة عائلية لعام ١٤٤٢:

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الدخول على رابط منصة خدمة التأشيرات الإلكترونية. قم بإختيار خدمة “طلب زيارة عائلية”. يظهر على الشاشة خيارين ” مقيم – مواطن”. قم بالإختيار بين الخيارين، واضغط على كلمة “موافق”. في حالة الضغط على “موافق” يتعهد بذلك مقدم الطلب بالموافقة على التعهدات المعروضة على المنصة. تظهر على الشاشة بعض الخانات الفارغة، يجب إدخال البيانات المطلوبة بها، والتأكد من صحة هذه البيانات ” رقم الإقامة – تاريخ انتهائها – رقم تأشيرة الدخول”. اضغط على كلمة “موافق”. تنتقل إلى صفحة أخرى خاصة بالبيانات الشخصية ” رقم الجوال – عنوان البريد الإلكتروني – عنوان السكن”. قم بالضغط على كلمة “التالي”. تنتقل إلى صفحة مطلوب فيها بيانات أخرى يجب إدخالها وهي كالآتي: (مدة صلاحية الزيارة – الهدف من الزيارة – عدد مرات تسجيل الدخول – مدة الإقامة – كود الصورة). تجد أسفل الشاشة خانة تتعلق بالأشخاص المطلوبين للزيارة والمطلوب كتابة أسمائهم، وأسفلها يتم كتابة عدد الأفراد المطلوب زياراتهم وبيانات أخرى مطلوبة مثل: (أسمائهم – جنسياتهم – تاريخ الميلاد – المهنة – جهة العمل) يطلب من مقدم الطلب تسجيل جنسيته وعلاقته بالزائرين سواء كان الأبناء أو الزوجة أو الأب أو الأم. اضغط على كلمة “حفظ” ثم طباعة النموذج.

الوظائف المتاح لها التقديم على تأشيرة الزيارة العائلية

يسنطيع أصحاب ومهن مختلفة طلب استقدام العائلة إلى المملكة، ولكن قامت وزارة الخارجية بإستثناء بعض الوظائف من طلب الزيارة العائلية، وفيما يلي عرض للمهن المسموحة والممنوعة من طلب الزيارة العائلية:

يمنع بعض أصحاب المهن البسيطة في المملكة من طلب الحصول على تأشيرة الزيارة العائلية مثل عمال النظافة والسباكين والطباخين والنجارين والسائقين.

أصحاب الأعمال الفنية من الفئات المسموح لهم بطلب تأشيرة الزيارة العائلية.

أصحاب الحرف الفنية يتمكنو من طلب الزبارة العائلية.

أصحاب الحرف الفنية يتمكنو من طلب الزبارة العائلية. أصحاب الوظائف الإدارية مثل المحاسبين وأخصائي التسويق والمسوقين لهم الحق في طلب الاستقدام.

يسمح لأصحاب الوظائف التي تنتمي إلى الدرجة الأولى من التقدم على طلب تأشيرة الزيارة العائلية مثل المدرسين والأطباء والمهندسين.

وبهذا نكون قد وصلنا إلى ختام مقالتنا بعد عرض طريقة طلب الزيارة العائلية والفئات التي تسمح لهم بالتقديم على طلب الزيارة العائلية ضمن الوظائف والمهن المختلفة الوافدة إلى المملكة العربية السعودية، ويمكنكم الإطلاع على الاستعلام على التأمين الطبي لتأشيرة الزيارة العائلية لمعرفة طريقة التأكد من دفع رسوم التأمين للزوار حتى لا يتعرض المقيم للمساءلة القانونية أو دفع غرامات مالية، ونتمنى للجميع التوفيق.