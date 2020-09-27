طريقة إثبات حضور في منصة مدرستي للطلاب والمعلمين

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عمر شويل - جدة طريقة إثبات حضور في منصة مدرستي التعليمية نقدمها لكم من خلال هذا المحتوى، حيث يجب على كل من الطالب والمعلم إثبات الحضور في منصة مدرستي الإلكترونية، فعلى الجميع إثبات التواجد اليومي في موعد رفع الحصة حسب جدول مواعيد الحصص سواء كان المعلم أو الطالب، فتعتبر منصة مدرستي التعليمية هي النافذة البديلة للبدء في العام الدراسي الجديد، ففي ضوء انتشار فيروس كورونا المستجد اتجهت وزارة التعليم بالمملكة العربية السعودية إلى نظام التعليم عن بعد عبر منصة مدرستي وبث ترددات قنوات عين التعليمية الجديدة في متابعة سير العملية التربوية والتعليمية.

ونستعرض لكم في السطور التالية كيفية إثبات حضور المعلم عبر منصة مدرستي وخطوات تسجيل حضور الطالب في المنصة، وطريقة رصد المعلم لحضور وغياب الطلاب، فتابعونا.

طريقة إثبات حضور في منصة مدرستي

أصبح التعليم في الوقت الراهن في المملكة من خلال التسجيل في منصة مدرستي وقنوات عين التعليمية، فأصبح الطالب يحضر دروسه ويتابه حصصة من خلال الإنترنت، كما يقوم المعلم عبر المنصة بشرح الدروس ومتابعة الطالب والاستجابة والرد على كافة الأسئلة والاستفسارات التي تطرح عليه خلال المنصة ، ولمعرفة كيفية التواصل يمكنكم الضغط على رابط طريقة التواصل بين المعلم والطالب عبر منصة مدرستي،حيث يشبه اليوم الدراسي الإفتراضي على المنصة اليوم الدراسي الواقعي في الفصول المدرسية من حصص ورصد حضور وغياب وواجبات تعطى للطلاب؛ لذلك يجب على المعلم والطالب إثبات حضور في منصة مدرستي التعليمية.

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طريقة تسجيل الحضور على منصة مدرستي للطلاب

يجب على المعلم إثبات حضور الطالب في منصة مظرستي، لأن الغياب المتكرر بدون وجود سبب قد يعرض الطالب لنقص درجات أعمال السنة، كما يؤثر على مستواه التعليمي ويؤدي إلى تأخره دراسيا، لذلك نجد أن من أهم مهام المعلم في منصة مدرستي متابعة الطلاب من خلال وضع الواجباب على منصة مدرستي للطالب ورصد غياب وحضور الطالب في المنصة، ويجب على الطالب أن يأتي في موعد الحصة حسب جدول مواعيد الحصص وإتباع الخطوات التالية:

تسجيل الدخول على منصة مدرستي عبر إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصة بالطالب. الذهاب إلى القائمة الرئيسية. البحث عن “أمر جدولي” ثم الضغط عليه. يتم عرض كافة الدروس والحصص حسب الجدول اليومي، وعلى الطالب اختيار الدرس الذي يرغب بإثبات الحضور فيه. يوجد بجانب كل درس أيقونة “تسجيل الدخول” وعلى الطالب الضغط على هذه الأيقونة لتفعيلها. في حالة معرفة المدرس بكافة الطلاب الموجودين أمامه يمكن له تسجيل الحضور لهم.

كيفية إثبات حضور المعلم في منصة مدرستي التعليمية

يجب على المعلم تحميل تطبيق تيمز وتسجيل دخول مدرستي الإلكترونية، حيث يمكنه بعد ذلك من تسجيل حضوره على منصة مدرستي، حيث يجب على المدرس تسجيل الحضور على المنصة في موعد قدوم الحصة أو الدرس حتى يستطيع عبر هذه الأداة من رفع شرح المادة على المنصة، حتى يتمكن من خلاله بعد ذلك من متابعة الحصة، ويتم إثبات حضور في منصة مدرستي للمعلم عبر تتبع الخطوات التالية:

الدخول على رابط منصة مدرستي التعليمية. تسجيل الدخول عبر الضغط على أيقونة “تسجيل للمعلم” كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور، ويجب التأكد من صحة بيانات الدخول. بعد استكمال عملية تسجيل الدخول يتم توجيهك إلى الصفحة الرئيسية بالمنصة. قم بفتح قائمة الخيارات، ثم اختر أكر “جدول الحصص”. يتم عرض جدول الحصص والمواد الخاصة بالمدرس. توجد بجانب كل مادة علامة الحضور، ويمكنكم تفعيل هذه العلامة لثبت حضور الحصة حسب جدول الحصص المعلن.

لا تقتصر منصة مدرستي الإلكترونية على مرحلة دراسية محددة بل تشمل جميع المراحل الدراسية، حيث تم وضع جدول الحصص عبر منصة مدرستي لكل المراحل الدراسية بداية من المرحلة الابتدائية مرورا بالمرحلة المتوسطة حتى صفوف المرحلة الثانوية، لذلك تم تقسيم اليوم الدراسي الافتراضي على المنصة إلى فترات، وتشمل كل مرحلة دراسية فترة معينة في اليوم على المنصة.