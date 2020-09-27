نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمويل تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب وبالتقسيط حتى 24 شهر في المقال التالي

عمر شويل - جدة تمويل تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب من أهم المنتجات التمويلية التي تقدمها الشركة المتحدة للخدمات المالية والمعروفة باسم تسهيل للتمويل للعملاء داخل المملكة العربية السعودية حيث تعد شركة تسهيل واحدة من أهم الشركات الرائدة في مجال تمويل الأفراد داخل المملكة حيث تقدم الشركة عروض تمويلية مميزة بتسهيلات عديدة وخيارات للسداد ميسرة تساعد العميل في اختيار التمويل المناسب له ويأتي تمويل تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب من أهم العروض التمويلية التي تقدمها الشركة للسعوديين والمقيمين والمتقاعدين أيضاً وذلك بأقساط ميسرة حتى 24 شهر وتتيح شركة تسهيل للتمويل للعملاء إمكانية التقديم على طلب تمويل تسهيل بدون كفيل من خلال رابط التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل وتعبئة كافة البيانات المطلوبة لاستكمال طلب التمويل

مزايا تمويل تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب

تقدم شركة تسهيل للتمويل تمويل شخصي بدون كفيل وبدون تحويل الراتب وذلك للسعودي والمقيم والمتقاعد وبفترات سداد ميسرة كما تقدم الشركة الموافقة الفورية على طلب تمويل تسهيل وذلك بعد توافر الشروط التي وضعتها الشركة وتقديم كافة المستندات المطلوبة وسوف نتعرف على أهم مزايا تمويل تسهيل

يتميز تمويل تسهيل بأنه متوافق مع أحكام وضوابط الشريعة الإسلامية

يتميز التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل بأنه لا يحتاج إلى وجود كفيل

يتميز تمويل شركة تسهيل بأنه لا يحتاج إلى تحويل الراتب الشهرى للعميل

يتميز التمويل الشخصي بفترات سداد مرنة وأقساط حتى 24 شهر

يمكن أن يصل قيمة مبلغ تمويل تسهيل بدون كفيل ولا تحويل الراتب حتى 30 ألف ريال سعودي

تتيح شركة تسهيل للتمويل للعملاء الحصول على التمويل الشخصي من خلال خطوات سهلة وميسرة بالإضافة إلى سرعة في توفير السيولة النقدية التي يحتاجها العملاء

شروط الحصول على التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل

1. إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي أو الخاص

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 21 سنه

يشترط أن يكون المتقدم لطلب التمويل الشخصي يعمل لدي جهة معتمدة لدي برنامج تسهيل

إذا كان عمر المتقدم من 21 سنه إلى 25 سنة فيشترط إلا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 12 ألف ريال سعودي

إذا كان عمر المتقدم من 25 سنة إلى 60 سنة فيشترط ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي

يشترط ألا تقل فترة الخدمة في العمل عن ثلاثة أشهر وذلك إذا كان المتقدم لطلب تمويل تسهيل من السعوديين أو المقيمين

2.إذا كان المتقدم من المتقاعدين

يشترط ألا يقل عمر المتقدم عن 70 سنة

يشترط ألا يقل الراتب الشهري للمتقدم عن 5000 ريال سعودي

يشترط أن يكون المتقدم بطلب التمويل الشخصي بدون كفيل ولا تحويل الراتب مشترك في برنامج التقاعد للمؤسسة العامة للتقاعد أو المؤسسة العامة للتأمينات الأجتماعية داخل المملكة العربية السعودية

المستندات المطلوبة للحصول على التمويل الشخصي من شركة تسهيل للتمويل