نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التأمينات الاجتماعية توضح إمكانية الجمع بين ساند وتعويضات أخرى في المقال التالي

عمر شويل - جدة التأمينات الاجتماعية توضح إمكانية الجمع بين ساندو تعويضات أخرى، قامت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بتوضيح أنه يمكن الجمع بين تعويض ساند والتعويضات التأمينية الأخرى وهذا الأم جاء غدا من قبل التأمينات الاجتماعية على سؤال أحد المواطنين الذي يتساءل عن مدى صحة انقطاع التأمينات عند استلام تعويضات ساند.

حيث ذكرت التأمينات من خلال حسابها الرسمي بموقع تويتر عبر الإنترنت أنه يمكن للمستفيد الجمع بين تعويض ساند وتعويضات التأمينية التي تم استحقاقها طبقا للنظام.

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التأمينات تبين حقيقة العودة للعمل وصرف دعم ساند

أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية أن عند العودة للعمل لن يتسبب في حدوث أي تأثيرات على دعم ساند شهر سبتمبر ولكن يشترط أن يكون صاحب هذا العمل بسبب ضعف المبلغ المتفق عليه بين صاحب العمل والعامل.

وقد أكدت التأمينات من خلال الرد على استفسار أحد المواطنين أنه صاحب العمل يمكن له أن يقوم بمطالبة العامل بالعودة للعمل ولكنها لا تتسبب في التأثير على العمل بشكل دائم وبالساعات عمل كاملة لاستحقاق التعويض، ولكن يتطلب أن يكون صاحب العمل صرف المبلغ المتفق عليه بين العامل وصاحب العمل.

حيث قام أحد المواطنين بالمملكة السعودية بتقديم استفسار أنه غير نشط في موقع التأمينات الاجتماعية وبالتالي تم تبليغ من خلال جهة العمل بالعودة إلى الدوام حيث يتساءل إذا كان سوف يستمر مواد عمله في سنة إم لا وهل يتم صرف دعم شهر سبتمبر أم لا، وبالتالي قامت التأمينات الاجتماعية برده على استفسار أحد المواطنين المتواجدين بالمملكة السعودية.