نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق اعتمرنا لحجز رحلات الحج والعمرة والبدء في إطلاقه بشكل رسمي في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق اعتمرنا هي خدمة تم إطلاقها من قبل السلطات الرسمية في المملكة العربية السعودية أثناء أزمة انتشار فيروس كورونا “كوفيد 19” بعد تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لعدم انتشار الفيروس وذلك حرصاً من حكومة المملكة العربية السعودي علي صحة وسلامة جميع المواطنين في المملكة والذي أدي إلي توقف رحلات الحج والعمرة ولم يتوقف الأمر علي إلغاء الحج والعمرة فقط بل تم إغلاق جميع الأماكن المقدسة بالكامل ولكن في خلال الفترة السابقة قد تم عودة الحياة إلي طبيعتها بشكل تدريجي وقد تم فتح الأماكن المقدسة مرة أخري مع عودة الحج لهذا العام ولكن اقتصر الأمر علي عدد محدد من المواطنين والمقيمين في المملكة فقط مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية والحرص علي التباعد مع قلة الأعداد مما أدي إلي أداء مناسك الجج في أمان تام لجميع حجاج هذا العام.

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تطبيق اعتمرنا

وقد قام الدكتور محمد صالح بن طاهر وزير الحج والعمرة بتقديم الشكر والامتنان إلي خادم الحرمين الشريفين سمو الملك سلمان بن عبد العزيز أل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حفظهما الله وراعاهم بمناسبة موافقة سمو الملك علي أجاء مناسك العمرة , والسماح للمواطنين بالدخول إلى المسجد الحرام و زيارة الروضة الشريفة بالتدريج . مع الاستمرار في اتخاذ جميع التدابير الوقائية و الاحترازية و ذلك حرصاً من القيادة الرشيدة بصحة وأمن وسلامة ضيوف الرحمن, و العمل في الفترة القادمة علي استقبال جميع المسلمين من جميع أنحاء العالم لأداء مناسك العمرة بشكل أمن علي المعتمرين.

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أداء العمرة سيتم تدريجياً علي أربعة مراحل

أشارت وزارة الداخلية انه سيتم عودة العمرة علي عدة مراحل تدريجية و هي كالتالي :

المرحلة الأولي : سيتم السماح للمواطنين والمقيمين في مختلف مدن و مناطق المملكة العربية السعودية من أداء العمرة وذلك من يوم الأحد الموافق 17 من صفر 1442 هجرية بنسبة تصل إلي 30% أي ما يعادل 6000 ألف معتمر في اليوم الواحد وذللك حسب الطاقة الاستيعابية لاتخاذ كافة التدابير الوقائية و الاحترازية.

: سيتم السماح للمواطنين والمقيمين في مختلف مدن و مناطق المملكة العربية السعودية من أداء العمرة وذلك من يوم الأحد الموافق 17 من صفر 1442 هجرية بنسبة تصل إلي 30% أي ما يعادل 6000 ألف معتمر في اليوم الواحد وذللك حسب الطاقة الاستيعابية لاتخاذ كافة التدابير الوقائية و الاحترازية. المرحلة الثانية :سيتم السماح للمواطنين المقيمين في المملكة من أداء العمرة و الصلوات بداية من 1 ربيع الأول لسنة 1442 هجرية بنسبة تصل إلي 75% أي ما يعادل 15 ألف معتمر و 40 ألف مصل.

:سيتم السماح للمواطنين المقيمين في المملكة من أداء العمرة و الصلوات بداية من 1 ربيع الأول لسنة 1442 هجرية بنسبة تصل إلي 75% أي ما يعادل 15 ألف معتمر و 40 ألف مصل. المرحلة الثالثة: سيتم السماح للمعتمرين و الزوار في المملكة العربية السعودية و من خارج المملكة من أداء العمرة في الأول من تشرين الثاني شهر نوفمبر لسنة 1422 هجرية بنسبة تصل إلي 100% من الطاقة الاستيعابية مع مراعاة الإجراءات الوقائية و الاحترازية في الحرمين الشريفين.

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رابط تطبيق اعتمرنا لحجز رحلات الحج والعمرة

قد قامت وزارة الحج والعمرة من صدور بيان خاص لها بعد انتهاء اجتماع الوزير بالإعلان من أنه سيتم توفير تطبيق اعتمرنا لحجز العمرة والحج علي موقع وزارة الحج والعمرة ويمكنك اتباع بعض الخطوات البسيطة عن طريق تحميل التطبيق أولاً من علي جوجل بلاي و قد قامت الوزارة بالإشارة إلي أن التطبيق سيتم توفيره علي الإنترنت خلال الساعات القليلة القادمة و سيصبح التطبيق متاح للاستخدام بداية من يوم 27 من سبتمبر الحالي 2020 ميلادية و بعد تحميل التطبيق يجب عليك كتابة جميع البيانات الخاصة بك ليتم تحديد الموعد المناسب لأداء العمرة.

البدء في طلاق تطبيق اعتمرنا بشكل رسمي

و في صباح اليوم الأحد الموافق 27 من شهر سبتمبر 2020 تم إطلاق التطبيق بشكل رسمي و يمكن تحميل التطبيق علي أجهزة أبل و الذي يمكن من خلالة حجز رحلات الحج و العمرة التي ستبدأ يوم 17/2/1442 هجرية كمرحلة أولي, و يمكن تحميل التطبيق من علي ألآب ستور .