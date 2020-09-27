نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بيان هام من مجلس الوزراء السعودي بشأن التعديلات الجديدة لنظام الأحوال المدنية والأسماء الممنوعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أصدر مجلس الوزراء السعودي قرارات جديدة بشأن تعديلات نظام الأحوال المدنية الجديد للمادة رقم 17 التي تعطي الموظف العلاوة الجديدة وفقاً لنظام سلم الرواتب الجديد وذلك بمنح العامل الدرجة التالية له والتي يتم العمل بها في بداية السنة المالية الجديدة، كما يضم التعديل الجديد المادة رقم 20 والتي تخص الحجز علي رواتب الموظفين، كما ضمت أيضاً التعديلات الجديدة مادة رقم 22 والتي تخص صرف مبالغ نقدية للموظف التي يقضي أي يوم خارج مقر عمله في المملكة، بالإضافة إلى تعديل مادة 29 وتعديل مادة 35، ومادة 37، فيما أوضحت الأحوال المدنية عبر صفحتها علي موقع التواصل الاجتماعي تويتر عن معايير اختيار الاسماء.

أتاحت الأحوال المدنية السعودية التابعة إلي وزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية العديد من الخدمات عبر منصة absher 1442 أبشر ومن أهم تلك الخدمات خدمة تسجيل مولود جديد، خدمة إصدار وإيصال سجل الأسرة للزوجة للزوجة، والكثير من الخدمات للمواطنيين والمقيمين ضمن سعيها في تقديم أفضل سبل الراحة لكافة المواطنيين المقيمين، حيث تتم معظم خدمات الأحوال المدنية إلكترونيا.

الأحوال المدنية توضح الأسماء الممنوعة

أوضحت الأحوال المدنية بوزارة الداخلية بالمملكة العربية السعودية منع إستخدام الأسماء والصفات التي تخالف الشريعة الإسلامية مثل (عبد النبي، عبد الرسول) أو ما شابه ذلك، فيما شددت أيضاً على منع استخدام الاسماء المكونة من أكثر من اسم اي ما يقال عنها الأسماء المركبة مثل إسم (قمر الزمان) لذا حددت الأحوال المدنية بعض المعايير والضوابط لاختيار الاسماء والتي يجب مراعاتها.

تعديلات جديدة في المادة 29 والمادة 35

تعد تعديلات المادة 29 والتي تنص علي إيجاز إعارة خدمات الموظفين إلي الجهات الأخري بعد موافقة الموظفين والتي تضم العمل بيها وهي المؤسسات الغير ربحية والهيئات الحكومية والدولية، كما يجوز إلي الجهات الحكومية أن تستعير خدمات الذين لا يشملهم نظام الخدمة المدنية، وذلك بعد تحديد لوائح الإعارة، يأتي تعديل المادة 35 علي ابتعاث العاملين الموظفين في الدراسة بالخارج أو في إيفادهم بالعمل في الدراسة بالداخل وفقاً إلي نظام مصلحة العمل وذلك بعد تحديد اللوائح الخاصة بالإيفاد أو الابتعاث.

تعديلات المادة 20 والمادة 22

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تعديلات مادة 22 والتي تم التأكيد فيها علي ضرورة صرف مبالغ نقدية إلي جميع الموظفين المنتدبين وذلك لكل يوم بقضية الموظف خارج مكان عملة داخل أرجاء المملكة العربية السعودية أو أيضاً خارجها وفقاً لما تحدده لائحة الحقوق والمزايا المالية.

تعديلات المادة 20 والتي تم التأكيد فيها علي عدم حجز أي جزء من راتب الموظفين السعوديين إلا بأمر من الجهات المختصة، كما أكدت علي عدم جواز الحجز علي 1/3 صافي الراتب الشهري للموظف إلا في حالة واحدة وهي أن يكون علي الموظف اي مديونيات، أما إذا كان الموظف موقوف بسبب المطالبة بدين الحكومة في هذه الحالة يجب أن يصرف له راتبه الأساسي.

تعديلات المادة 37 والمادة 17

شملت تعديلات المادة 37 والتي تنص علي إستثناء بعض الوظائف من أحكام ولوائح النظام الجديد وفقا لما تنظمة اللائحة مع وزير المالية السعودي، وأما عن تعديلات المادة 17 والتي تنص علي منح العاملين الموظفين العلاوات الجديدة وفقا إلي نظام سلم الرواتب الخاص بالسنة المالية الجديدة.

خدمة التعرف الإلكتروني

اتاحت الأحوال المدنية السعودية عن خدمة التعرف الإلكتروني التي توفر الجهد حيث تمكن الوالدين من التعرف علي أبنائهم من خلال منصة أبشر الإلكترونية دون الحاجة إلي مرافقتهم إلي الأحوال المدنية، حيث تقدم خدمة التعرف الإلكتروني العديد من المزايا والتي من أهمها التالي: