نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أول شحنة من «الأمونيا الزرقاء» تصدرها "أرامكو" إلى اليابان في المقال التالي
ووفقًا لصحيفة "تواصل"، أوضحت “أرامكو” في بيان لها اليوم أنه تم تصدير أربعين طنًّا من الأمونيا الزرقاء عالية الجودة إلى اليابان؛ لاستخدامها في توليد الطاقة الخالية من الكربون.
وأضافت انه تم مواجهة التحديات المرتبطة بشحن الأمونيا الزرقاء إلى اليابان؛ لاستخدامها في محطات توليد الطاقة؛ حيث تم احتجاز 30 طنًّا من ثاني أكسيد الكربون أثناء العملية المخصصة للاستخدام في إنتاج الميثانول في منشأة ابن سينا التابعة لشركة سابك، واستخدام 20 طنًّا أخرى من ثاني أكسيد الكربون المحتجز لتحسين عملية استخراج النفط (EOR) في حقل العثمانية.
وتشرف شركتا “سابك” و”ميتسوبيشي”، الممثلة في فريق الدراسة التابع لمعهد اقتصاديات الطاقة الياباني، على عملية النقل اللوجستي بالشراكة مع كل من: JGC كوربوريشن، ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة- الهندسية، وميتسوبيشي لبناء السفن، وشركة UBE للصناعات.
وقال كبير الإداريين التقنيين في أرامكو السعودية، أحمد الخويطر: “من المتوقع أن يزداد استخدام الهيدروجين في نظام الطاقة العالمي، وتمثل هذه الشحنة الأولى على مستوى العالم فرصة مهمة لأرامكو لعرض إمكانات المواد الهيدروكربونية كمصدر موثوق للهيدروجين والأمونيا منخفضة الكربون”.
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