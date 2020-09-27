السعودية اليوم / سمو أمير منطقة تبوك يلتقى مدير صندوق التنمية الزراعية بالمنطقة



تبوك 10 صفر 1442 هـ الموافق 27 سبتمبر 2020 م واس

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه اليوم، مدير عام فرع صندوق التنمية الزراعية المكلف بالمنطقة ناصر بن مفلح البلوي.

واطلع سموه على التقرير السنوي لأعمال ونشاطات الصندوق وما قدمه للمستفيدين خلال الفترة الماضية ، مشيداً بدور الصندوق ودعمه للتنمية الزراعية بالمنطقة.

كما أبرز سموه أهمية المنطقة في المجال الزراعي وما يحظى به قطاع الزراعة بالمملكة من دعم واهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي العهد -حفظهما الله- , مؤكدا أهمية خدمة المزارعين وتلبية احتياجاتهم والعمل على إيجاد مبادرات جديدة تسهم في اهتمام المزارعين بمزارعهم.

من جهته أعرب البلوي، عن شكره لسمو أمير منطقة تبوك، على ما يلقاه القطاع الزراعي بالمنطقة من دعم متواصل , منوها بالدور الكبير لجائزة سموه للمزرعة النموذجية التي أسهمت في تطور الزراعة بالمنطقة وكان لها الأثر الإيجابي الكبير على المزارعين .

// انتهى //

15:28ت م

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